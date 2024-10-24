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統一企業集團昨（23）日再發重訊「決議認購網路家庭國際資訊股份有限公司私募普通股」，持股比例30%。對此，常常在臉書粉專發表對財經新聞看法的網美「Emmy追劇時間」認為，作為大股東的統一遲早會介入經營，PCHOME遲早會成為統一的公司。統一企業昨日公告，董事會決議參與認購網路家庭國際資訊股份有限公司（PChome）擬發行之私募普通股61,694,120股。後續待PChome股東會決議通過、並經董事會定價後，統一企業將依董事會授權內容參與認購，交易完成後，統一企業將持有PChome全數已發行股份之30%，並取得2席董事席次。網家表示，今日董事會決議通過私募普通股案，引進統一參與認購其私募普通股，而此次私募普通股案總共將發行61,694,120股，約佔網家增資後已發行股份30%，但實際定價日及實際私募價格，將提請股東臨時會授權董事會依市場狀況訂定之，此次引進統一企業參與網家私募，可望為公司帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，同時強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益。網家預計將於2024年12月19日召開股東臨時會。對於這次的認購案件，財經網美Emmy（胡采蘋）在個人粉絲專頁「Emmy追劇時間」表示，他們的頻道最早是在2022年八月開始做「台灣電商誰會先倒」的影片，電商商戰也是他們非常受歡迎的系列，三年做了十幾支影片，第一支影片的標題就是「台灣PCHOME快掛，印度殺死蝦皮？網家蝦皮誰先倒」。Emmy表示，這三年影片做下來，結論其實很早就出現了，統一集團宣布收購網家三成股權，成為最大股東、取得兩席董事。儘管統一沒有太驚人的動作，但是大服東遲早會介入經營，PCHOME遲早會成為統一的公司。Emmy進一步表示，對於PCHOME董事長詹宏志還是挺敬佩的，因為PCHOME最早發展出24小時到貨模式，被中國3C起家的京東商城模仿，早期PCHOME商品多送貨快行銷強，非常之威。Emmy認為，科技的更新絕對不是容易的，當初他在阿里做過淘寶轉型行動網路的回顧project，當時集團燒掉無數高階主管（俗稱高P），公司快被微信逼死，最後手機淘寶能成功，那是投入極大量的研發和人力資源，不成功便成仁的決心在做。Emmy表示，他對詹宏志的最大埋怨，就是詹宏志怎麽會覺得簽了兩岸服貿協議以後，PCHOME就會有救？完全不可能，中國電商那種燒錢打仗的恐怖感，再加上服貿協議的電商總部只能設在福建，福建沒有北京的網路科技人才，沒有上海的接近市場消費者，沒有杭州的背靠浙江小賣家資源，基本上就不是個好的電商基地。Emmy認為，然而網家在最困難的時候，詹宏志還是展現了頑強的戰鬥力，還發行新股籌謀再戰，撐了很久才投降，這還是不容易的。Emmy最後指出，一路報導下來，很遺憾結局跟他們做系列影片最初的想法一樣。舊的要去，新的才會來，這也是商業更替的日常。