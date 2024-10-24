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統一企業宣布參與網路家庭國際資訊公司（PChome）私募案，將認購逾6萬張普通股，金額估近20億元，持股達30%，並取得2席董事，今（24）日早盤兩家公司股價齊揚，其中網家開盤即跳空飆漲停，股價來到34.9元，委買近8萬張，可說是一股難求，而統一股價盤中也漲快2%，來到89.8元。統一企業昨日公告，董事會決議參與認購網家擬發行之私募普通股61694120股。後續待網家股東會決議通過、並經董事會定價後，統一企業將依董事會授權內容參與認購，交易完成後，統一企業將持有網家全數已發行股份的30%，並取得2席董事席次。網家則表示，實際定價日及實際私募價格，將提請股東臨時會授權董事會依市場狀況訂定之。統一企業看好未來電子商務的發展態勢，將持續進行相關投資，這次認購網家私募普通股即是如此考量。統一集團未來也將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟時代來臨。網家表示，這次引進統一企業參與網家私募，可望為公司帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，同時強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益，網家預計將於今年12月19日召開股東臨時會。在統一宣布入股網家後，今日早盤兩家公司股價都走揚，其中網家開盤跳空漲停，股價來到34.90元，目前仍漲停鎖死，委買近8萬張，而統一股價也上漲快2%，最高來到89.8元。