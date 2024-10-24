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▲黛咪摩爾在《懼裂》中將資深女星對於年歲漸長、美貌消逝的恐懼和掙扎，詮釋得入木三分。（圖／CATCHPLAY提供）

▲安潔莉娜裘莉飾演全球知名的女高音瑪麗亞卡拉絲，片子本身與她的演技都極受好評，傳出奧斯卡影后的呼聲。（圖／摘自IMDb）

曾是好萊塢紅牌天后的黛咪摩爾，新片《懼裂》在台上映後引起熱烈話題，觀眾都被她年過60還大膽正面全裸，以及前所未見的老、醜、恐怖造型而驚訝不已，她過去的傲人紀錄包括曾以《脫衣舞孃》成為票房最高女星、《第六感生死戀》締造全球票房狂潮等，也都重新受到注意。雖然各方看好她以《懼裂》爭取明年奧斯卡影后，但同樣成名許久的天后級紅星安潔莉娜裘莉近來緋聞話題超熱，新片口碑又佳，勢必在小金人爭奪戰上成為黛咪的一大障礙。黛咪摩爾在1990年代堪稱最具票房保證的影壇女王之一，她和那時的夫婿布魯斯威利，都是天王巨星，一舉一動都會成為觀眾討論的話題。黛咪雖然長得楚楚可憐，作風卻大膽、開放，因此不甘心只是在電影裡哭得梨花帶雨，就是想要挑戰有話題性的角色，譬如《桃色交易》裡為還債而出賣自己，或是《桃色機密》裡靠著權勢勾引男性等，一再成為爭議的焦點。當她在《脫衣舞孃》的露點鏡頭為自己爭取到女星最高片酬，批評的聲浪比鼓勵還多，她坦言好像被當成背叛女性的罪人，片子也在各方偏見下，雷聲大雨點小，沒有創下預期中亮眼的票房。後來她理光頭主演《魔鬼女大兵》，又被視為挑釁男性，賣座還是普普通通。經過了在好萊塢的事業低潮，黛咪終於靠不顧一切、豁出去演的《懼裂》 再度成為各方焦點，她幾乎是現身說法般的演出了紅牌女星面臨年華老去時的恐懼和掙扎，以及為了滿足公眾眼光、不惜摧殘自己的可怕，被稱讚拿出從影以來最出色的表演，是一次風光的回歸。過去講述女性藉助手術或外力找回年輕外表的影片，並沒有特別需要演員毫無保留、一絲不掛入鏡，黛咪卻克服了心中的脆弱而做到。而她在片子後半段不乏肢體被摧折的血腥鏡頭，觀眾嚇得驚聲尖叫，要化那些恐怖造型的妝，又要被血漿噴得到處都是，也是非常不舒服，黛咪卻也敬業完成，為戲付出幾乎毫無保留。不過目前最被看好拿下明年奧斯卡影后的還是在新片《瑪麗亞》（直譯）中扮演已故著名女高音瑪麗亞卡拉絲的安潔莉娜裘莉，首先名人傳記片本來就是奧斯卡的最愛類型，過往好幾位帝后都是因此類影片獲獎，《懼裂》則屬於比較不那麼吃香的恐怖片，要爭取支持票比較辛苦。而裘莉雖是黛咪的影壇後輩，卻也曾經是票房天后，只是主演的商業大片都很難被提名，使她只有剛走紅之初憑著《女生向前走》得過一座最佳女配角，至今還缺影后的榮銜，《瑪麗亞》就是她爭取奧斯卡影后的希望所寄，除了演出賣力，也願配合造勢，和黛咪一樣有百分之百的企圖心，絕對不容小覷。加上裘莉又有一個很加分的主題：與布萊德彼特婚變後，要獨自撫養子女，還得兼顧她對於弱勢孩童們的關懷和幫助，慈善形象更深入人心，雖然她的新緋聞對象外界不是很滿意，可是媒體版面還是成功被她佔據，比起黛咪只能標榜自己在演藝圈的多年奮鬥與東山再起，裘莉的贏面好像又大了一些。