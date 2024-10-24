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▲洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，將扛下世界大賽第2戰先發，成為史上第3位在世界大賽先發的日本球員。（圖／美聯社／達志影像）

前日職名將盛讚山本由伸能為道奇隊添好運！洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，過去在日職時期，就跟隨歐力士猛牛拿下日本一頭銜，如今首年進入轉戰道奇，就闖入世界大賽，堪稱球隊幸運星。山本由伸在今年賽季和道奇簽下12年3.25億美元（約新台幣101.45億元）的超級合約，在例行賽拿下7勝2敗的好成績，但球季尾聲因傷缺席，直到季後賽才回歸。前大聯盟、日職名將五十嵐亮太，近期在個人的YouTube影片上就指出：「事實上，不論在日職、國際賽，山本由伸有參加的賽事都能獲得不俗成績，包含自2021年到2023年，效力的歐力士連續3年拿下太平洋聯盟優勝，且在2022年也幫助球隊拿下日本一。道奇總教練Dave Roberts日前在記者會上公布先發人選，首戰派出右投Jack Flaherty，而日籍強投山本由伸則會扛下第2戰先發，將成為史上第3位世界大賽先發的日本球員。五十嵐亮太分析指出，