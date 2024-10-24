前日職名將盛讚山本由伸能為道奇隊添好運！洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，過去在日職時期，就跟隨歐力士猛牛拿下日本一頭銜，如今首年進入轉戰道奇，就闖入世界大賽，堪稱球隊幸運星。前日職名將五十嵐亮太，在個人YouTube頻道的影片中稱讚山本由伸，認為他的好運將會成為道奇最終奪下世界大賽冠軍的一大關鍵。
旅美首年就闖決賽 山本封王資歷驚人
山本由伸在今年賽季和道奇簽下12年3.25億美元（約新台幣101.45億元）的超級合約，在例行賽拿下7勝2敗的好成績，但球季尾聲因傷缺席，直到季後賽才回歸。山本由伸在季後賽先發3場，雖然只拿下1勝，但在分區系列賽、國聯冠軍賽的2次先發，都吃下至少4局的投球，且最終幫助道奇拿下勝利。
前大聯盟、日職名將五十嵐亮太，近期在個人的YouTube影片上就指出：「比起大谷翔平，山本更能為球隊帶來好運，從歐力士時期算起，他已經連3年拿到聯盟冠軍，這真的很厲害，而且他現在旅美第一年就已經打進世界大賽了。」
事實上，不論在日職、國際賽，山本由伸有參加的賽事都能獲得不俗成績，包含自2021年到2023年，效力的歐力士連續3年拿下太平洋聯盟優勝，且在2022年也幫助球隊拿下日本一。
另外，2019年的世界棒球12強賽還有2023年的世界棒球經典賽，都跟隨日本隊一起拿下冠軍，為球隊帶來十足好運。
山本扛G2先發 名將看好道奇封王
道奇總教練Dave Roberts日前在記者會上公布先發人選，首戰派出右投Jack Flaherty，而日籍強投山本由伸則會扛下第2戰先發，將成為史上第3位世界大賽先發的日本球員。
五十嵐亮太分析指出，雖然道奇先發投手群，整體實力略遜於洋基，但看好關鍵時刻，大谷翔平還有山本由伸兩人能夠帶隊走到最後，並預測道奇會在世界大賽以4：3擊敗洋基。
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山本由伸在今年賽季和道奇簽下12年3.25億美元（約新台幣101.45億元）的超級合約，在例行賽拿下7勝2敗的好成績，但球季尾聲因傷缺席，直到季後賽才回歸。山本由伸在季後賽先發3場，雖然只拿下1勝，但在分區系列賽、國聯冠軍賽的2次先發，都吃下至少4局的投球，且最終幫助道奇拿下勝利。
前大聯盟、日職名將五十嵐亮太，近期在個人的YouTube影片上就指出：「比起大谷翔平，山本更能為球隊帶來好運，從歐力士時期算起，他已經連3年拿到聯盟冠軍，這真的很厲害，而且他現在旅美第一年就已經打進世界大賽了。」
事實上，不論在日職、國際賽，山本由伸有參加的賽事都能獲得不俗成績，包含自2021年到2023年，效力的歐力士連續3年拿下太平洋聯盟優勝，且在2022年也幫助球隊拿下日本一。
另外，2019年的世界棒球12強賽還有2023年的世界棒球經典賽，都跟隨日本隊一起拿下冠軍，為球隊帶來十足好運。
山本扛G2先發 名將看好道奇封王
道奇總教練Dave Roberts日前在記者會上公布先發人選，首戰派出右投Jack Flaherty，而日籍強投山本由伸則會扛下第2戰先發，將成為史上第3位世界大賽先發的日本球員。
五十嵐亮太分析指出，雖然道奇先發投手群，整體實力略遜於洋基，但看好關鍵時刻，大谷翔平還有山本由伸兩人能夠帶隊走到最後，並預測道奇會在世界大賽以4：3擊敗洋基。