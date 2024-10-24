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台裔美籍CEO黃仁勳所領導的GPU大廠輝達 (NVIDIA) 預計擴大對泰國的投資，原因是想降低對中國的依賴度。泰國商務部長皮猜（Pichai Naripthaphan）在本月21日證實此消息，並稱黃仁勳年底將親臨泰國曼谷，透露投資計劃。根據《路透社》報導，泰國商務部皮猜表示，輝達將加入亞馬遜、Google 和微軟等公司，到東南亞擴大發展，成為 AI 資料中心和元件生產的重要據點。主因是輝達期待多元化發展，不再深度依賴中國。輝達執行長黃仁勳12月將訪問曼谷，透露投資泰國計畫。雖然尚未披露投資規模和細節，但泰國商務部長皮猜暗示，輝達的參與可能會引發全球科技企業進一步投資泰國，特別是在與 AI 和元件製造相關的領域。專家分析，對泰國來說，輝達的投資正值關鍵時刻。因為泰國正努力追趕馬來西亞和新加坡等區域競爭對手。對AI和科技基礎設施的新投資將能有效幫助推動經濟成長，由於泰國在過去十年來因為政治的不穩定性，經濟成長一直難以超過 2%。今年外資投資額明顯上升，今年前九個月就比2023年同期成長42%，達7,225億泰銖（約 216 億美元），泰國已成為建設AI基礎設施和製造元件的據點，近幾年已從亞馬遜、Google 和微軟等主要科技大廠獲得了數十億美元的投資，以建立資料中心和雲端運算基礎設施，再加上輝達的投資，可謂如虎添翼。