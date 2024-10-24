我是廣告 請繼續往下閱讀

AI也救不了蘋果iPhone 16的銷量？天風國際證券分析師郭明錤今（24）日表示，AI效應尚未湧現，從今（2024）年第4季到明年上半年，蘋果iPhone 16的訂單少了近1000萬台，影響範圍主要以非Pro機種為主。郭明錤表示，蘋果預計在今年第4季到明年上半年砍單約1000萬台iPhone 16，多數皆為非Pro型號，因此預期今年下半年的iPhone 16生產數量會從原本預估的8800萬台，下滑到8400萬台。郭明錤分析指出，儘管部分市場參與者樂觀期待Apple Intelligence會在短時間內拉抬iPhone 16的銷量，但蘋果在此時選擇砍單，也許救代表實現機率不高，即使他相信蘋果是最有機會在裝置端AI取得成功的品牌，也正面看待長期趨勢下，Apple Intelligence可望成為最受歡迎的收費服務。但iPhone的出貨量顯著成長，可能還需要更多硬體創新搭配才能實現。不過，郭明錤的分析也提到，對蘋果來說，今年第4季的營收，不一定能反映生產砍單影響，因去年第4季iPhone生產與銷售差距高於今年第4季，再加上今年第4季的產品組合更好，在9到10月生產更多Peo Max機型。但蘋果iPhone營收將在明年的上半年承壓，因為總出貨量同比衰退，且SE4的發售會讓iPhone產品組合轉差。