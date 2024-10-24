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▲今（23）日下午2時到明天下午2時，包括新北市平地、台北市山區、宜蘭縣山區、台東縣山區等已達停班停課雨量的標準。（圖／取自中央氣象署）

▲全台停止上班上課雨量參考基準一覽表。（圖／截取自全國法規資料庫）

第20號颱風潭美外圍環流與東北季風產生共伴效應影響，北部、東北部有豪雨等級以上降雨機會，中央氣象署上午10時發布最新雨量預報，預估今（24）日下午2時到明天下午2時，包括新北市平地、台北市山區、宜蘭縣山區、台東縣山區等已達停班停課雨量的標準，總計4縣市已超標，不過是否停班課，仍由各縣市政府決定。中央氣象署上午10時發布最新雨量預報，今（24）日下午2時到明天（25日）下午2時累積雨量達停班停課標準地區有4縣市：：200至400毫米（停班停課標準350毫米）：200至400毫米（停班停課標準350毫米）：200至400毫米（停班停課標準350毫米）：300至490毫米（停班停課標準350毫米）：150至250毫米（停班停課標準200毫米）◾水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。◾各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。