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《新聞週刊》（Newsweek）發布「2024年全球最值得信賴公司」（World's Most Trustworthy Companies 2024），在報告公布的46名中，台灣公司就佔了9席，其中排名最高的就是聯發科、排名第2，台積電則是緊追在後、位居第三名。《新聞週刊》指出，全球最值得信賴公司評選已進入第2年，表揚了20個國家、23個行業中的1000家公司，涵蓋從金融服務和媒體到餐飲和消費品的各個領域。今年前5名公司分別為艾斯摩爾（ASML）、聯發科、台積電、英飛淩（Infineon）、輝達（NVIDIA）。第6至10名則為世界先進、美國串流媒體技術公司Roku、德國鏡頭公司Jenoptik、英特爾（Intel）以及日本製造商Hamamatsu Photonics。在排名的46家公司中，台灣公司有9家上榜，佔比約2成，分別為聯發科、台積電、世界先進、台半、台達電、神基、華碩、瑞昱、創意。對於這份榜單，聯發科表示，這份榮耀，代表著聯發科技受到消費者、投資人和員工所信任，憑藉提供優異產品、合理薪酬、任命高效領導者，而獲得此獎項。聯發科指出，聯發科每年為超過2億個裝置提供技術，深受消費者和品牌依賴。這次獲獎，再度證明了聯發科堅定不移的承諾：致力提供人人可享有的卓越技術，並鞏固了品質和可靠性，以此作為核心價值。