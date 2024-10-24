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華語樂壇天王「周董」周杰倫12月5日起一連4天將在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，15萬張門票昨日中午開賣瞬間秒殺。文化部長李遠（小野）昨日在立院備詢時坦言難以解決黃牛猖獗問題，並開玩笑說「愈來愈討厭周杰倫」，因為他為備詢準備了很多資料，但大家都只問周杰倫。台北市長蔣萬安今（24）日表示，昨天他都在開會，所以沒有辦法跟大家上網搶票，但是他還是非常喜歡周杰倫。蔣萬安今日上午視導臺北捷運環狀線南環段工程，媒體詢問周杰倫昨天黃牛票喊到一張票30萬，黃牛之亂現在文化部跟文化局都沒法解決，會不會跟李遠一樣越來越討厭周杰倫？蔣萬安說，「不會，我是非常愛周杰倫。」昨天因為在整個開放售票，他都在開會，所以沒有辦法跟大家上網搶票，但是後來開完會，周遭的朋友還有同仁都告訴他，他們都陷入轉圈圈的哀嚎當中，這個部分他瞭解當時89萬人同時搶票。蔣萬安說，這一次最主要是因為台北大巨蛋第一次舉辦演唱會，也迎來周董開唱，完成所有市民朋友可以在大巨蛋開演唱會的心願，相信接下來會帶動全面台北市整體演唱會經濟的飛躍式發展，所以都非常期待。他也已經要求警察局、文化局相關單位，接下來嚴加查辦黃牛票的販售，也要再次提醒藉這個機會，任何加價轉售的行為，不管有沒有完成都已經觸法，已經違法，所以切勿以身試法，警察局會加強嚴辦。所以在這呼籲民眾也不要去購買來路不明的票券，這些都有可能造成你們財務上的損失。媒體詢問，會學網友一樣嗎？爬地下水管，變爬通風管，去聽周杰倫的演唱會?蔣萬安說，大家都一定要以正當的管道來取得相關的票劵。媒體追問會成為周杰倫演唱會的嘉賓嗎?蔣萬安說，「我沒有搶到票，所以目前應該是還沒有機會。」媒體昨天體育局有發出新聞稿要對大巨蛋一直漏水來作開罰，但最高上限只能300萬，對遠雄的壓力是否不夠？蔣萬安表示，市府立場非常的堅定，也就是要求遠雄落實他當時的承諾，在10月底前完成所有漏水改善和工程。所以接下來如果沒有完成改善，依約、依規定每天就會開罰10萬元，這是市府堅定的立場，不會退讓。接下來他會將整體相關的措施納入在年度的績效評核當中，這個部分最重的就是解約。所以一定是確保市民朋友的權益，不管是整體結構的安全，以及市民欣賞體育、非體育賽事的權益。