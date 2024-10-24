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東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（24）日新北市（北海岸）及臺北市山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區及新北市山區有局部大雨或豪雨，大臺北、宜蘭地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。大豪雨：基隆北海岸、臺北市山區、宜蘭縣山區豪雨：新北市山區大雨：臺北市、新北市、宜蘭縣、蘭嶼綠島今、明（24日、25日）兩天東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；臺灣東半部、基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區有局部短暫陣雨。尤其今日基隆北海岸及大臺北山區、東北部山區、東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，明日東北部及東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨。今、明兩天臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，並有4至6公尺左右浪高，請注意。