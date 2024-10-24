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▲北市議員應曉薇被北檢聲請延押，延押庭今審理。（圖／記者林調遜攝）

台北地檢署偵辦京華城案，查兩個月能不能查完，恐怕也攸關威京集團主席以及台北市議員應曉薇是否繼續被押。23日台北地院開庭審理沈慶京的延押庭，經過3小時15分鐘的檢辯雙方激戰，法官仍然沒有做出裁定，但會在押期屆滿前，決定是否延押沈慶京。而今日在台北地檢署上午10:50分，繼續審理應曉薇的延押庭，根據兩人的羈押時間推測，最快可能今天，最慢下周一就會知道法官裁定。應曉薇今早9時許下囚車時，手裡拿著一個牛皮紙袋遮著手銬，而上次她提審出庭時，把手銬藏在袖子裡，今天面對記者喊話，是否擔心被延押，應曉薇都沒有任何回應，只是緊貼牆壁，在法警戒護下帶進候審室。台北市議員應曉薇因京華城案涉收賄4740萬元，北檢聲押指出，應曉薇涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，並和沈慶京共犯圖利、洗錢、隱匿犯罪所得等罪，相關共犯和證人間的供述歧異，對於收受威京集團政治獻金部分，仍待追查相關證人或可能的共犯，應曉薇有串證之虞，審酌該集團之間人員關係緊密，若未延押，恐加深案情隱晦不明，難以有效追訴，因此聲請延押。