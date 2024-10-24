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台灣民意基金會22日公布最新民調，對立法院長韓國瑜有好感民眾達到44.5%，較2年前增加20%，相當於增加386萬人，感情溫度55.26度。對此，資深媒體人黃揚明指出，若韓國瑜跟台中市長盧秀燕合作無間，國民黨2028很有機會，但在這個時間點卻單獨把韓國瑜的角色拿出來，藍軍反而要更謹慎。黃揚明23日在節目《大新聞大爆卦》表示，如果韓國瑜跟盧秀燕合作無間，這對國民黨是一手好牌，2028就很有機會，「不是說很有機會贏，是指很有機會打出一片江山。」黃揚明續指，現在民調僅做韓國瑜，沒有要做盧秀燕的意思，獨獨把韓國瑜角色拿出來，加上民眾黨主席柯文哲上個月感情溫度直直落，「一個人跌下去、一個人上來，走了舊愛，來了新歡。」在這個時間點如此操作，有什麼用意？大家多思考一下。黃揚明認為，若2028年國民黨沒有一個步調、節奏感，就說「韓國瑜好棒好棒」，可盧秀燕支持者已經在布局，但又有些人覺得韓國瑜可以選2028年，導致藍營最後一役又要內傷、內鬥，反而不利，因此藍軍要更謹慎。