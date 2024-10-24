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星宇航空通過「期末考試」，明（25）日即將掛牌上市，初次申購IPO上市的星宇航空，競拍、抽籤申購都打破歷年紀錄，讓172萬人瘋搶，粗略估計凍結市場資金達643億，最終中籤的幸運兒，明日撥券後，大約可獲益2萬元。星宇航空成立於民國107年5月2日，雖然受到疫情影響，但疫後首年就由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。今年上半年營收163.33億元，年增65%，稅後淨利9億元，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元，星宇航空張國煒表示，上市櫃對星宇團隊來說是受到國際間肯定的期末考，再次感謝大家對星宇航空支持，希望大家多多支持星宇航空。星宇航空日前公布申購消息，10/15到10/17間公開申購，每股承銷價20元，每人可申購2張，並預計在10/21抽籤、10/25撥券。以近日收盤價計算，報酬率約6成，可獲益約2萬元，因此吸引不少股民搶登記，3天總計172萬1939筆申購件數，若以公司現增承銷價每股20元計算，粗略估計凍結市場資金達643億。不論是在競拍張數/金額或申購/抽籤張數上，星宇航空都創下了從民國105年1月1日競拍新制實施以來的新紀錄，此次星宇航空的競拍得標金額則為74.4億元，競拍申購張數更是達31萬9600張。在抽籤申購上，張數達7萬9900張。日前星宇財務長張芝菻指出，最快2026年就可以發放股利。目前星宇航空仍有逾80億元虧損，但預期明年營運狀況仍可優於今年。