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▲▼王嘉爾（右）坦承自己有憂鬱症。（圖／翻攝自新浪微博）

30歲男星王嘉爾紅遍兩岸三地，但卻飽受憂鬱症所苦，他近來和朋友一起接受訪問，提到去年被迫停工休息，這段時間他也重新思考人生方向，朋友也說，去年是王嘉爾最不開心的時候。王嘉爾透露自己在工作上自我要求很高，「我不會讓自己停下來，差不多休息了一年，是被迫休息的，狀態不是很好，例如有抑鬱症，但我覺得一切都是最好的安排，天時地利，剛剛好的。」朋友也說，去年是王嘉爾最不開心的一年，「他確實有情緒病，他對自己要求很高，給了自己很多的壓力。」即便如此，這些精神上的問題，到最後還是得王嘉爾自己克服，朋友能做的只有陪伴。王嘉爾坦言經過這次休息，對人性和現實有了不同看法，也預告2025年下半年會回歸，「我的邏輯會比之前健康好多。」他也透露自己有計畫在35歲之前當爸，認為偶像也是普通人，也會想結婚生子，不少粉絲都給他鼓勵，希望他早日走出陰霾。