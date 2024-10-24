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北韓近來軍事動作頻頻，在傳出派兵前往俄烏戰爭前線協助俄羅斯之際，對韓國的挑釁也未停下。北韓在24日再次對韓國空飄穢物氣球，這已經是今年第30次，且這次還飄至了位於首爾龍山的總統官邸，裡頭還裝有了批評韓國總統尹錫悅及第一夫人金建希的傳單。根據韓聯社報導，韓國聯合參謀本部24日表示，北韓再次對韓國空飄疑似穢物氣球的物體。這是北韓今年來第30次對韓空飄穢物氣球。韓國聯合參謀本部表示，考慮到風向，這些氣球可能會飄至首都圈和江原道地區，相關地區居民要注意空中墜物，發現氣球時勿觸碰，立刻向臨近的部隊或警署報告。韓國總統警衛處（PSS）表示，其中一枚裝有垃圾的氣球在空中爆炸，碎片散落在龍山總統府附近。安全檢查結果顯示，氣球內物體沒有危險性和污染性，因此進行了回收。總統警衛處稱，在與聯合參謀本部的合作之下，正在持續進行監控。不過經過確認發現，在龍山一帶墜落的氣球中，裝有對總統尹錫悅和第一夫人金建熙進行「刻薄指責」的多種傳單。這是北韓首次散布含有直接指責總統夫婦內容的穢物氣球。北韓今年以來不斷散佈裝有垃圾等的穢物氣球，過去在7月24日時，也有穢物氣球墜落至龍山總統辦公室。