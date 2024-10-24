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▲仔細看拿坡里招牌其實寫明「拿坡里披薩・炸雞店」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲而拿坡里炸雞專賣店招牌則只寫有「拿坡里炸雞」。（圖／翻攝自拿坡里炸雞門市GoogleMaps街景）

▲職棒元年明星賽，曾由統一獅跟三商虎組成明星紅隊。（圖／中職提供）

旗下擁有三商巧福、拿坡里、福勝亭等餐飲品牌的三商餐飲，預計11月下旬掛牌上市，宣布屆時要將「拿坡里炸雞」改名為「三商炸雞」。由於拿坡里有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱，消息一出，不少網友粉絲納悶「披薩呢？」還有球迷忍不住興奮敲碗「許願三商虎重回職棒」。三商餐飲昨（23）日舉辦上市前的業績發表會，透露預計將於11月下旬掛牌上市，首先確定11月1日要將「拿坡里炸雞」改名為「三商炸雞」，希望藉此重塑品牌形象，提升市場辨識度與品牌競爭力。拿坡里炸雞圈粉無數，有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱，消息一出，不少網友粉絲納悶「披薩呢？」事實上，三商餐飲旗下品牌有三商巧福、福勝亭、拿坡里披薩・炸雞、拿坡里炸雞等品牌。其中，全台超過120家門市的「拿坡里披薩・炸雞店」不只賣披薩也有炸雞，而專賣炸雞的「拿坡里炸雞專賣店」則約10多間據點。這次宣布改名的是「拿坡里炸雞專賣店」，未來將正式更名「三商炸雞」；三商餐飲更透露，將配合自有外送團隊以及第三方物流合作，為「三商炸雞」建構全方位的外送服務。改名一事也引起網友討論，還有球迷忍不住興奮敲碗「什麼時候還要組棒球隊啦」、「三商虎重出江湖吧 拜託」、「三商虎何時復活」，紛紛許願三商虎能夠重回職棒。據悉，由三商企業出資成立的「三商虎」職業棒球隊，不少球迷心中仍不捨球隊解散。