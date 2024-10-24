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▲雨量觀測可以看到，潭美颱風主要降雨集中在桃園以北、北花蓮地區。（圖／取自中央氣象署）

▲兩個颱風是否會有互動狀況，也是牽涉到熱帶性低氣壓來到菲律賓東方海面以後的速度跟強度，看兩個系統的距離是否有配合到的條件。（圖／中央氣象署提供）

▲潭美颱風與東北季風於巴士海峽至臺灣東側外海一帶輻合，在台灣東方海面產生共伴效應。（圖／中央氣象署提供）

潭美颱風外圍和東北季風發生共伴效應，北北基、東半部、恆春半島有發生豪大雨機會，不過颱風路徑明明從台灣南邊路過，為何雨勢最大的區域卻出現在北部和宜花，中央氣象署也解釋，是由於共伴效應下，加上地形舉升影響，才會在東北部、基隆北海岸、大台北造成大雨。中央氣象署預報員謝佩芸表示，今（24）日白天到明天（25日）清晨，未來24小時，北海岸、宜蘭為降雨熱區，尤其是宜蘭山區降雨相當持續，花蓮地區降雨也會持續增加，不過隨著颱風移動，後續整個外圍環流影響，在今晚到明天清晨台東到恆春半島降雨會增加，明天（25日）颱風往西移動之後，北部、北海岸降雨有機會減少，東部降雨還是相當明顯。而為何潭美颱風從台灣南邊路過，降雨熱區卻在北部、東半部，謝佩芸表示颱風通過台灣南邊時吹東南風，加上進入秋季之後，北方會有高壓帶著東北季風南下，如果東北季風遇上颱風外圍環流，容易在東部到北部出現明顯對流雨帶。加上整個颱風風向往台灣地形吹送，受到地形舉升的影響，降雨容易鎖定在東北部、北海岸這些地方，尤其是山區，也是造成明顯降雨的原因之一，另外，台風在往西前進的過程，台灣附近都是吹東風到東南風，所以潭美颱風逐漸往西後花東地區降雨還會增加。至於強風的部分，颱風中心雖離台灣相當遠，不過這個颱風是屬於低壓區颱風，它有一個特色，那就是外圍的風不見得會比中心弱，加上東北季風影響，尤其是台灣海峽一帶，同時受到東北季風、外圍環流、海峽效益影響，造成東南部地區出現明顯強風。此外，今（24日）日早上8點，東方關島附近海面有熱帶性低氣壓生成，預估會往西朝菲律賓東方海面靠近，潭美颱風進入南海後，到週末期間受導引氣流影響，接近越南之前，有回頭走的趨勢，不過往回是否能維持強度，或是減弱還需要進一步觀察。至於兩個颱風是否會有互動狀況，也是牽涉到熱帶性低氣壓來到菲律賓東方海面以後的速度跟強度，看兩個系統的距離是否有配合到的條件，才會相互影響，不過時間還久，需要進一步觀察。中央氣象署說明颱風外圍環流與東北季風共伴時，造成氣流的水平輻合、氣壓梯度及風力的局部增強，並且透過地形的輻合舉升，使臺灣東北部迎風面地區發生強風、豪雨。颱風與西南季風共伴時，西南季風與位於臺灣北部或北部海面的颱風環流共伴形成輻合帶，輻合帶上會持續降雨，此外，臺灣南部山區也因西南季風受山區地形抬升造成持續降雨。颱風伴隨大量的水氣輻合，易在臺灣中南部局部地區引發強風、豪雨。