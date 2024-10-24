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台北地檢署偵辦京華城案，認為前台北市長柯文哲等人涉違法圖利鼎越容積獎勵20%，向北院聲請扣押京華城土地獲准。鼎越公司提起抗告，高院昨日撤銷原裁定，發回北院更裁。台北市長蔣萬安今（24）日表示，現階段就是不予施工勘驗，因為北院還沒做出更裁決定，已經請副市長李四川邀集第三方相關技師、土木公會，進行接下來不予施工勘驗或後續勒令停工。蔣萬安今日上午視導臺北捷運環狀線南環段工程，會前媒體詢問鼎越抗告成功，是否會撤銷這個京華城不予施工勘驗的決定？蔣萬安回應說，市府團隊絕對依法行政，他之前也強調，照目前的進度，也就是北檢的發文以及它所引用內政部的相關函釋，接下來就是對於京華城，它報勘驗，不予施工勘驗，所以依照建築法規56、87條的規定，如果他不報勘驗而繼續施工，就是勒令停工。媒體追問現在抗告成功，不施工勘驗可能法律底線沒有辦法站得住，蔣萬安說，所以現在目前最新進度是高院發回北院要更裁，會密切關注北院更裁的結果，來做相對應的後續處理。大家很關心的公共安全，所以議會也有提案，他也請李四川會邀集第三方，包括相關的技師，土木公會來進行全面對於接下來如果不予施工勘驗，甚至後續勒令停工整體的安全維護一定是確保，以及對於周遭住戶的影響，全面的避免，我想我們即刻在做。蔣萬安強調，會先確保所有安全無虞，因為接下來是不予施工勘驗，當然不予施工勘驗也一定要確保整個建物以及對於周遭住戶造成任何的影響要絕對的避免，所以相關的安全維護計劃一定是要完備。