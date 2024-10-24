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▲由FCA福爾摩沙龍貓協會主辦的第二屆亞洲國際龍貓比賽，26日於台中烏日國際展覽館盛大登場。（圖／主辦單位提供）

▲斑馬龍貓全台僅一隻，26日在台中國際展覽館亮相。（圖／主辦單位提供)

由FCA福爾摩沙龍貓協會主辦的第二屆亞洲國際龍貓比賽，26日於台中烏日國際展覽館盛大登場。這是繼首屆在馬來西亞完美落幕後，首度移師台灣巡迴。主辦單位表示，此次比賽的賽制完全參照國際龍貓比賽規格，有國際評審、國際參賽者、國際觀賽者，甚至專用比賽籠，現場還有近百隻龍貓亮相，喜愛龍貓民眾不要錯過。FCA福爾摩沙龍貓協會表示，第二屆亞洲國際龍貓賽全面比照Empress Chinchillas Breeders Cooperative (ECBC)協會舉辦賽事規格製作。這是首度在台灣舉辦具國際規格的龍貓賽，龍貓、比賽籠、硬體設備等等皆是由美國空運來台! 協會特別邀請ECEC(美國龍貓協會)組隊來台，擔任比賽評審與舉辦座談會，要讓台灣飼養龍貓群眾知道，這一切作為，皆為了能與國際間做良好交流，打開台灣龍貓在國際間的能見度!值得一提的是，26日當天，現場將有近百隻龍貓亮相，其中包含單隻身價超過百萬，歐洲賽級龍貓及其二代龍貓等，還有各種特色品種龍貓，總價值超過千萬，僅此一天千萬不要錯過。為避免影響國際性賽事進程，主辦方特地於隔週11月1日至4日登場的「2024台中寵物用品暨保健品大展秋季展」中，同場地舉辦龍貓小學堂，傳授飼養龍貓之相關知識，以及販售飼養籠及洗澡沙等週邊物品。