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美國總統大選邁入最終階段，由於不確定性上升，拖累美股四大指數昨（23）日全數走低，不過台北股市今（24）日在台積電的領漲下，開盤上漲111.88點、來到23446.64點，隨後遇到賣壓襲擊，拖累指數漲點迅速收斂，午盤在盤面震盪、多空激戰，午盤下跌7.97點或0.03%，來到23326.79點。大盤開高走低，中小型股迎來更大賣壓，櫃買指數盤中跳水翻黑，午盤下跌1.6元或0.58%，來到272.47點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：恩德、鴻準、鴻海、三晃、華航；午盤個股成交量排行榜前五名：台積電、鴻海、廣達、鴻準、聯鈞。權值股跌多漲少，權王台積電逆勢走高，今日以1070元開出、上漲10元，盤中最高來到1075元，午盤上漲10元或0.94%，來到1065元；前幾日強漲的鴻海今日拉回休息，以215元開出、下跌1元，盤中最低來到210元，午盤下跌3元或1.39%，收在213元；聯發科也同步開低走低，以平盤價1300元開出，午盤最低來到1280元，不過盤中有買單敲進，一度翻紅來到1305元，不過漲勢也是曇花一現，午盤下跌10元或0.77%，來到1290元。今日賣壓重心在於電機機械類股，午盤類股指數下跌逾1.5%，大量下跌逾8%，中砂下跌逾4%，直得、高力、亞力、巨庭、大銀微系統下跌逾3%，上銀、華城下跌逾2%。昨日走強的AI族群今日拉回，奇鋐下跌近4%，誠研、廣達、映泰下跌逾3%，緯創、承啟、倫飛下跌逾2%，偉聯、尼得科超眾、振樺電、技嘉、緯穎、事欣科、華擎、麗臺、虹光、虹堡、勤誠下跌逾1%。