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國民黨立法院黨團欲推《公職人員選舉罷免法》，外傳民進黨立委王世堅在民進黨中常會上主張支持與國民黨一同修選罷法，引起黨內圍剿，對此，王世堅今（24）日受訪時還原過程，他是認為總預算、罷免法應脫鉤，台灣每兩年要碰到一次選舉，不該一天到晚被政治選舉疲勞轟炸。有媒體報導，王世堅昨在中常會上主張與國民黨一起修選罷法，並稱「民眾不喜歡一天到晚罷免，反正四年做不好，不投他就好了」，此話一出，遭到眾人圍剿，就連平時與王世堅友好的綠委蔡易餘也忍不住開砲。對此，王世堅受訪時表示，民進黨中常會是由下而上、民主開放、百花齊放，各種聲音都能提出來討論，他在會中提出看法，認為應一次倒閣解散國會，或是不該罷免來罷免去、爭擾不休，社會應休養生息、不想看到政治一直動盪。王世堅提到，台灣每兩年要碰到一次選舉，希望社會休養生息，不要一天到晚被政治選舉疲勞轟炸，「我看法是，很多認為民眾認為，我選給議員、立委、縣市長，選一次就是4年，並不是40年，他做不好，我忍一下，下次不選給他就好，除非他很壞、很惡劣，當然要罷免」。王世堅認為，他的意見是，總預算、罷免法應脫鉤，選罷法就讓國民黨去修，「他修得嚴，我們要罷免他困難，相對他們要罷免我們也困難」，他是希望總預算、罷免法不要綁在一起，「你們修選罷法我們不反對，那審預算部分應快點審查，這是我的看法，相信這個原則沒有違背黨原則及立場」。不過，王世堅也說，黨最終所做的決定，他會一致行動，他並舉例，上次在立院衝撞時，與蔡易餘一起衝撞，「我們有共同作戰感情，怎麼可能說蔡易餘當場罵王世堅？當場他沒這麼說，我也沒感受到」。王世堅氣憤表示，黨中央應查明誰外洩內容， 因為內容也涉及不實，報導稱當天國民黨立委進來比較晚，立法院長韓國瑜比較晚宣布議案通過，說他幫忙喊「有異議」，「這是胡說八道，沒有人敢在大議事廳，公然反對黨立場，我沒有這樣做！」此外，在旁的蔡易餘也補充說，昨天中常會是很正常政策討論過程，民進黨反對國民黨要修選罷法，這是沒收人民罷免權，因此黨團現在在議場前值班，就是為了明天的選罷法；他提到，他昨天在中常會表達，在制度上民進黨團要有所堅持，但怎麼有媒體扭曲說他開砲？「我砲管很小隻啦！不要隨便開砲」。