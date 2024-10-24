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民進黨政府任內大力推動「無人機國家隊」，並在嘉義民雄地區建立「航太暨無人機產業園區」，其中有「中科院自願園區」希望招募廠商進駐。不過，對於是否有能力管理進駐廠商，中科院長李世強今（24）日在立院備詢時坦承，「我自己對這一點也很懷疑」、「因為中科院從來沒有管理一個園區的經驗」。立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「國軍無人機運用現況與未來發展機會及挑戰，並就協助中科院推動民雄航太曁無人機產業園區的開發作業進度及概況」，並備詢。根據國防部報告指出，中科院在嘉義民雄擁有54公頃土地，目前以營運資金11.1億元，於民雄東側院區開發軍規無人機產線，預劃115年投產；另行政院113年8月23日核定以公共建設預算68.59億元，114-117年由中科院於民雄西側土地建置「航太暨無人機產業園區」。為落實國防自主，推動軍民技術整合。民進黨立委洪申翰詢問，中科園軍民通用中心有多少院員？進駐多少廠商？李世強說，園區17公頃、院員只有80人，進駐廠商19家。洪申翰追問到底中科院有沒有管理產業園區的經驗？尤其未來假如未來如果有上百家民間廠商要進駐的話？李世強回應說，「報告委員，我老實講，我自己對這一點也很懷疑」。洪申翰追問，「你們很懷疑，那你們打算怎麼辦？你這樣講我們就擔心了」。李世強說，因為它是在118年開始營運，可是我們現在期待整個壓縮117年開始營運。所以說，這個問題我們也希望等進駐的廠商，在我們訪商確定之後有哪些進駐廠商。洪申翰打斷說，「院長你這樣講，你有沒有看到你旁邊顧部長的臉都歪了」。李世強拍一下胸說，「因為中科院從來沒有管理一個園區的經驗。我們說實話，我們在努力」。洪申翰說，台灣並不是沒有管理這些園區經驗的人，但是裡面有很多機敏資訊，所有交由中科院來管方向是正確，但重點是讓中科院的管理經驗能夠長出來。顧立雄回應說，他認為就是要找有園區管理經驗的人，然後跟他們進行交流之外，然後由中科院招募進來進行管理。「我們還有時間做這個事情」，他會督促中科院盡快進行，台灣並不是沒有管理這些園區經驗的人，進行經驗交流，也要招募這樣的人才。