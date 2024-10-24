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立法院長韓國瑜民調攀升，擔任院長以來拉高格局調和鼎鼐，國慶時更喊話國人團結，台灣民意基金會22日最新民調，民眾對韓國瑜的好感度達44.5%。資深媒體人黃暐瀚在《57爆新聞》節目中分析，韓國瑜雖然擔任高雄市長時遭罷免，但2026年若到台南、高雄輔選，會對選情造成什麼變化，值得關注。黃暐瀚說，雖然韓國瑜近來較少在媒體前曝光，多數時間都在主持會議，但韓國瑜仍秉持「莫忘世上苦人多」的座右銘，一直關心著一般政治人物不會關心的事。黃暐瀚引述《上報》舉例，韓國瑜日前將立法院內各單位基層工友共35人獲晉升為技工，讓立院基層都相當開心，由此也可以看出韓國瑜手段之柔軟。黃暐瀚說，韓國瑜現在擔任立法院長做出成績，連綠營選民都會找韓合照，2026年選舉，若韓國瑜2026帶著這份聲量到台南、高雄輔選，會對國民黨選情造成什麼影響拭目以待。