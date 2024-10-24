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美國大選11月5日就要揭曉。就在美選前，我駐美代表俞大㵢接受立場保守，力挺共和黨川普的福斯新聞獨家專訪，問的是台海局勢，呈現出來的內容卻是偏向川普的言論。在這篇標題為「面對中國不斷升高的侵略性，台灣已經做好戰鬥的準備」的文章中，俞大㵢說「自從前總統川普卸任以來，中國國家主席習近平加劇了地區緊張局勢」，這句話被福斯刻意提起，替川普宣傳。我駐美代表這下成了川普助選員，變相替川普對中政策背書，姑且不論這是不是俞大㵢的本意，但福斯新聞以「重要獨家」方式報導，顯見有其目的。俞大㵢或許想凸顯台灣地位的重要性，殊不知一番言論已經違反外交倫理，更採到美國大選的紅線，讓人誤解在選邊站，對台美關係未必是好事。這篇報導早在10月4日就已經發布在福斯新聞網站上，直到近日才受到國內媒體的重視。但台媒的重點是放在余大㵢說「台灣已經做好戰鬥的準備」，以及「台灣不需要美國軍隊的幫助，因為烏克蘭也沒有美國軍隊的幫助」這兩句話上。一位中華民國派駐美國的最高官員，俞大㵢身分是「特命全權大使」代表國家元首及政府，他的言論等同於官方立場，當俞大㵢當著美國媒體的面，說出「台灣做好戰鬥的準備」是出自於什麼樣的根據？是根據賴清德總統的指示，要向美方釋出可以開戰的訊號？還是有來自國防部的情資，認為台灣民眾已經全數武裝，可以準備打仗了？讓人訝異的是，俞大㵢還說，台灣正在從俄羅斯侵略烏克蘭的事件中吸取經驗，被問到台灣民眾是否願意接受開戰的局面。俞大㵢更語出驚人的表示「是的，當然」，因為我們看到烏克蘭的狀況。俞大㵢身為專業外交官應謹守分寸，以他的身分不宜也不能代替台灣人回答是否準備好開戰的議題，尤其他是在美國國內發表如此的言論，更逾越了他的角色。說實在的，在野黨立委應該要好好質疑外交部，甚至不排除要求俞大㵢回國說明，究竟是不是代表政府發言？但就福斯的立場，通篇新聞的重點放在於「台灣需要美國這一個強大的夥伴」（隱台詞則是，川普正是代表強大美國的）；而新聞連線的標題，則是清楚地寫到，「台灣的大使贊同川普對中國的看法，自從川普卸任後，中國的侵略性愈來愈強」，而這些話是出自於代表中華民國政府的最高官方代表。言下之意，台灣方面認為川普領導下的強大美國足以與中國相抗衡，且能降低區域緊張。「於是這篇專訪變成了台灣挺川普」，俞大㵢或是外交部當然可以抗議福斯新聞斷章取義，但結果並沒有，這又意味著甚麼呢。福斯新聞選在美選前訪問俞大㵢，背後想法及目的顯而易見，我駐外使館接受專訪前有沒有思考過，會不會被對手陣營見縫插針，認為是支持某一特定候選人？再退一步想，外交人員在他國大選前應該謹慎發言、保持中立，避免言論偏袒於某一方。難道外交部一點都沒警覺，是不懂還是根本不知道？俞大㵢不是外交新兵，駐外經驗也豐富，不應該犯如此低級失誤。如是刻意為之，便有藉著美國選舉之際，試圖影響國際輿論，對中美台目前緊張的三方關係來說，都是非常危險的。外交發言不可不慎，不管最後美國總統是誰當選，我想台灣人都不會想要開戰，更不想因此遭致中共反制，搞到全民皆兵。除非賴政府是想挑起戰火，撩撥中美緊張局勢，那就另當別論了。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com