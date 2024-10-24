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球弟首戰狂砍34分！NBA上賽季敬陪末座，在東區戰績僅優於爐主底特律活塞的夏洛特黃蜂，今（24）日迎來新賽季的開幕戰，交手休士頓火箭。本場比賽首節打完，黃蜂僅以5分落後火箭，但在進入第二節後，先被火箭打出一波8：0的攻勢，LaMelo Ball上半場砍下14分，命中率雖然維持在5成，但外線投射共7投僅2中，全隊僅2人得分來到二位數，而火箭則是以當家中鋒Alperen Sengun砍下的19分為最多，命中2顆三分球。在決勝節將比分追平。尤其是板凳出發的Tre Mann聯手LaMelo Ball在第四節砍分，最終幫助黃蜂以110：105逆轉擊敗火箭。火箭隊部分，Alperen Sengun表現全能，拿下25分、18籃板、5助攻、4抄截，但在下半場得分停滯，後場先發組合Jalen Green、Fred VanVleet命中率也不甚理想，成為落敗原因之一。