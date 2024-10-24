球弟首戰狂砍34分！NBA上賽季敬陪末座，在東區戰績僅優於爐主底特律活塞的夏洛特黃蜂，今（24）日迎來新賽季的開幕戰，交手休士頓火箭。第二節尾聲一度陷入最高18分的落後，但隊內主力球星「球弟」LaMelo Ball帶頭砍分，單場狂攻34分、8籃板、11助攻，帶領黃蜂以110：105完成逆轉勝。
半場外線手感 轉換打法扭轉氣勢
本場比賽首節打完，黃蜂僅以5分落後火箭，但在進入第二節後，先被火箭打出一波8：0的攻勢，分差被拉開到二位數，且一度最大落後來到18分，在半場結束前，靠著幾波連續進攻得手，才將比數追近至49：60落後。
LaMelo Ball上半場砍下14分，命中率雖然維持在5成，但外線投射共7投僅2中，全隊僅2人得分來到二位數，而火箭則是以當家中鋒Alperen Sengun砍下的19分為最多，命中2顆三分球。
不過在進入下半場後，LaMelo Ball改變進攻模式，頻頻透過擋拆進攻以及轉換快攻追分，並且全隊在第三節多點開花，在決勝節將比分追平。尤其是板凳出發的Tre Mann聯手LaMelo Ball在第四節砍分，最終幫助黃蜂以110：105逆轉擊敗火箭。
該場比賽，LaMelo Ball砍下34分、8籃板、11助攻，外線12投4中，而板凳出發的Tre Mann也貢獻24分。火箭隊部分，Alperen Sengun表現全能，拿下25分、18籃板、5助攻、4抄截，但在下半場得分停滯，後場先發組合Jalen Green、Fred VanVleet命中率也不甚理想，成為落敗原因之一。
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本場比賽首節打完，黃蜂僅以5分落後火箭，但在進入第二節後，先被火箭打出一波8：0的攻勢，分差被拉開到二位數，且一度最大落後來到18分，在半場結束前，靠著幾波連續進攻得手，才將比數追近至49：60落後。
LaMelo Ball上半場砍下14分，命中率雖然維持在5成，但外線投射共7投僅2中，全隊僅2人得分來到二位數，而火箭則是以當家中鋒Alperen Sengun砍下的19分為最多，命中2顆三分球。
不過在進入下半場後，LaMelo Ball改變進攻模式，頻頻透過擋拆進攻以及轉換快攻追分，並且全隊在第三節多點開花，在決勝節將比分追平。尤其是板凳出發的Tre Mann聯手LaMelo Ball在第四節砍分，最終幫助黃蜂以110：105逆轉擊敗火箭。
該場比賽，LaMelo Ball砍下34分、8籃板、11助攻，外線12投4中，而板凳出發的Tre Mann也貢獻24分。火箭隊部分，Alperen Sengun表現全能，拿下25分、18籃板、5助攻、4抄截，但在下半場得分停滯，後場先發組合Jalen Green、Fred VanVleet命中率也不甚理想，成為落敗原因之一。