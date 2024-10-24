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颱風潭美外圍環流與東北季風產生共伴效應，豪雨開炸北部、東北部。中央氣象署上午10時發布最新雨量預報，今（24）日下午2時至明（25）日下午2時，「新北市平地、台北市山區、宜蘭縣山區、台東縣山區」已達停班停課標準，除了宜蘭縣由各校自行決定，台北市、新北市教育局都授權學校決定是否上課，《NOWnews》整理24日（周四）停班停課最新通知一次看。📍北部地區◾台北市：今（24）日正常上班上課。◾新北市：今（24）日正常上班上課。◾基隆市：今（24）日正常上班上課。◾桃園市：今（24）日正常上班上課。◾宜蘭縣：今（24）日正常上班上課。宜蘭縣大同鄉四季國民小學英士分校：今天停止上班、停止上課。◾新竹市：今（24）日正常上班上課。◾新竹縣：今（24）日正常上班上課。📍中部地區◾台中市：今（24）日正常上班上課。◾苗栗縣：今（24）日正常上班上課。◾彰化縣：今（24）日正常上班上課。◾南投縣：今（24）日正常上班上課。◾雲林縣：今（24）日正常上班上課。📍南部地區◾嘉義縣：今（24）日正常上班上課。◾嘉義市：今（24）日正常上班上課。◾台南市：今（24）日正常上班上課。◾高雄市：今（24）日正常上班上課。◾屏東縣：今（24）日正常上班上課。📍東部地區◾花蓮縣：今（24）日正常上班上課。◾台東縣：今（24）日正常上班上課。綠島鄉、蘭嶼鄉今天中午12:00起停止上班、停止上課。📍外島地區◾澎湖縣：今（24）日正常上班上課。◾連江縣：今（24）日正常上班上課。◾金門縣：今（24）日正常上班上課。