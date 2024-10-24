颱風潭美外圍環流與東北季風產生共伴效應，豪雨開炸北部、東北部。中央氣象署上午10時發布最新雨量預報，今（24）日下午2時至明（25）日下午2時，「新北市平地、台北市山區、宜蘭縣山區、台東縣山區」已達停班停課標準，除了宜蘭縣由各校自行決定，台北市、新北市教育局都授權學校決定是否上課，《NOWnews》整理24日（周四）停班停課最新通知一次看。
🟡10月24日（周四）各縣市停班停課狀況
📍北部地區
◾台北市：今（24）日正常上班上課。
◾新北市：今（24）日正常上班上課。
◾基隆市：今（24）日正常上班上課。
◾桃園市：今（24）日正常上班上課。
◾宜蘭縣：今（24）日正常上班上課。宜蘭縣大同鄉四季國民小學英士分校：今天停止上班、停止上課。
◾新竹市：今（24）日正常上班上課。
◾新竹縣：今（24）日正常上班上課。
📍中部地區
◾台中市：今（24）日正常上班上課。
◾苗栗縣：今（24）日正常上班上課。
◾彰化縣：今（24）日正常上班上課。
◾南投縣：今（24）日正常上班上課。
◾雲林縣：今（24）日正常上班上課。
📍南部地區
◾嘉義縣：今（24）日正常上班上課。
◾嘉義市：今（24）日正常上班上課。
◾台南市：今（24）日正常上班上課。
◾高雄市：今（24）日正常上班上課。
◾屏東縣：今（24）日正常上班上課。
📍東部地區
◾花蓮縣：今（24）日正常上班上課。
◾台東縣：今（24）日正常上班上課。綠島鄉、蘭嶼鄉今天中午12:00起停止上班、停止上課。
📍外島地區
◾澎湖縣：今（24）日正常上班上課。
◾連江縣：今（24）日正常上班上課。
◾金門縣：今（24）日正常上班上課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
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📍北部地區
◾台北市：今（24）日正常上班上課。
◾新北市：今（24）日正常上班上課。
◾基隆市：今（24）日正常上班上課。
◾桃園市：今（24）日正常上班上課。
◾宜蘭縣：今（24）日正常上班上課。宜蘭縣大同鄉四季國民小學英士分校：今天停止上班、停止上課。
◾新竹市：今（24）日正常上班上課。
◾新竹縣：今（24）日正常上班上課。
📍中部地區
◾台中市：今（24）日正常上班上課。
◾苗栗縣：今（24）日正常上班上課。
◾彰化縣：今（24）日正常上班上課。
◾南投縣：今（24）日正常上班上課。
◾雲林縣：今（24）日正常上班上課。
📍南部地區
◾嘉義縣：今（24）日正常上班上課。
◾嘉義市：今（24）日正常上班上課。
◾台南市：今（24）日正常上班上課。
◾高雄市：今（24）日正常上班上課。
◾屏東縣：今（24）日正常上班上課。
📍東部地區
◾花蓮縣：今（24）日正常上班上課。
◾台東縣：今（24）日正常上班上課。綠島鄉、蘭嶼鄉今天中午12:00起停止上班、停止上課。
📍外島地區
◾澎湖縣：今（24）日正常上班上課。
◾連江縣：今（24）日正常上班上課。
◾金門縣：今（24）日正常上班上課。
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