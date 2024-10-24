我是廣告 請繼續往下閱讀

據國發會17日所公布最新人口推估，我國總人口為2070年的1497萬人，減少844萬人，顯示少子化嚴重性。立法院經濟委員會今（24）日針對少子化召開專案報告，民進黨立委林岱樺建議，少子化既然已成為國安危機，那少子化辦公室就應該提升至委員會等級。據國發會報告，我國總人口將於由2024年之2340萬人，減少至2070年之1497萬人，減少844萬人。其中，0至14歲幼年人口減少171萬人，15至64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。而台灣將於明年65歲以上老年人口占比將超過20%，也就是進入「超高齡化社會」，並將於2070年增加至46.5%。對此，國發會主委劉鏡清報告因應政策，包括參考日本機制，由政委陳時中擔任召集教 育部、衛福部及相關部會，規劃推動少子女化及高齡化相 關政策；國發會則針對延攬留用僑外人才相關議題，設法解決勞動力短缺問題。但當被問到國發會是否針對少子化提出生育政策時，劉鏡清表示，國發會在少子化議題負責國外攬才，「生育部分，我們的確沒有…」林岱樺指出，台灣是全世界生育率倒數第2，與倒數第1的韓國只差0.01%，行政院長卓榮泰已經將少子化列為國安議題，但現有提出政策相當無感。她詢問少子化辦公室在520新政府上任後有無運作？劉鏡清指出，應有開過12次會議，但林岱樺卻反駁，520之後，陳時中僅有在10月1日開過一次會議，難看出有重視，「你們是把國安議題當作塑膠？」林岱樺強調，低薪是導致少子化的問題，勞動部在7日說月薪3.1萬元以下是低薪階層，影響到120萬個勞工。而雖然勞動力減少，理論上薪資應該要增加，但並未發生這種情況，進一步導致年輕人不願意組成家庭，進入惡性循環。因此，她也建議，少子化辦公室提升到行政院層次也是孤掌難鳴，應該要把辦公室提升至委員會，「要比照國發會編制內，或是大陸委員會也好」，至少幕僚機構讓行政院長擔任召集人，透過委員會正式運作，而不是520之後只開過一次會，「這哪是國安議題？」其次，政府應該盡快研擬少子化白皮書，包括孕婦所需心理諮商、產前準備假、生育所得稅減免，比照新加坡考慮婦女生育所得稅減免優惠，以及提升青年購屋等。