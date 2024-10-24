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金管會否決中信金控收購新光金案，有立委質疑金管會是否因人設事或因人堵事？金管會是否對中信金過於嚴苛？對此，金管會主委彭金隆今（24）日表示，若法規沒有很明確，可以檢討努力，但當初訂的規定「只是申請門檻，不是核准的標準」，他更直接講明，從中信金收購計劃書來看，「若要收購這麼大一間公司，內容都講不清楚，很懷疑價格是如何定出來？要對股東負責，對開價也要有一定掌握度。」民進黨立委郭國文今日在立法院財政委員會質詢金管會，金控家數太多大家都希望可以合併，但上個月中信金收購新光金案，10%收購門檻是金管會2018年修正的辦法，中信金提出投資計劃書要收購10%至51%，金管會卻說10%沒有絕對控制力，10%也是金管會定的，而且金管會憑什麼認定中信金沒辦法？這只是一個插旗動作，還有一段時間呀？彭金隆回應，按照公開收購，中信金是提出10%至51%，就代表期限結束，只要收購到10%，公開收購就算成立，但若只收到10%確實沒有控制力。不過，郭國文認為，10%是金管會規定，為何不行？如果不行就應該改掉。彭金隆則坦言，金管會是擔心市場秩序的問題，「10%只是個門檻，還是要看條件而定」，至於法規訂10%會不會太低？他說，金管會最近也開始檢討這件事。郭國文還指出更荒謬的地方，就是金管會要求公開收購一定要100%現金併購，為何不准股票加現金收購？彭金隆解釋，這是公開收購辦法，但金控投資若經過金管會核准，3個月內要用公開收購辦法一次購足，「金融整併是公開收購的特別規定」，一般的公開收購適用一公司適用，確實可採現金跟股票，但從過去這麼多例子，只有6件是含股票，大部份都是現金。郭國文則認為，法規為何不寫清楚？YES或NO都是金管會在講，體制上金金併應該要有明確遊戲規則，彭金隆也認同，遊戲規則很重要，法規確定沒有寫的很清楚。此外，郭國文也質詢金管會說中信金無法掌握新光人壽的財務狀況，彭金隆表示，中信金公開收購計畫書不方便公開，也不方便跟大家報告它是怎麼寫的，但只能說，若要收購一家這麼大公司，對這家公司內容都講不清楚，我很懷疑它價格是怎麼訂出來的？他也認同郭國文要完全掌握一家公司財務狀況是很困難，但收購一家這麼大的公司，要對股東負責，對開價跟內容要有一定的掌握程度。郭國文則提醒金管會，不要有太多形式的解釋空間，讓法律流於形式，無論是規範對價收購、了解財務狀況都過於嚴苛，有無因人設事？或因人堵事。彭金隆則表示，若法規不明確可以檢討努力，但邏輯前後並沒有衝突，還強調「申請門檻不是核准的標準」。