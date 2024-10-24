NBA美國職籃2024-25例行賽，曼菲斯灰熊今（24）日前進客場踢館猶他爵士，本場比賽日籍後衛河村勇輝則是未獲教練團青睞，沒有上場機會，成為灰熊隊陣中唯一一名有登錄，卻沒有上場的球員。而此戰雙方一路鏖戰至比賽最後關頭，灰熊才以126：124驚險勝出，新賽季有個好的開始。
灰熊新賽季首勝開張 河村勇輝未上場
本場比賽雙方儼然是一場進攻大戰，客場作戰的灰熊隊投籃命中率高達47.3%，至於爵士則是同樣不落於人後，團隊命中率也有47.1%。雙方則一路鏖戰至最後關頭，儘管爵士大前鋒Lauri Markkanen決勝節攻下12分，但灰熊還是技高一籌，始終沒讓領先優勢被奪走，終場灰熊就以2分差驚險勝出。
河村未獲教練團青睞 還得繼續努力
而日籍後衛河村勇輝日前與灰熊隊簽下雙向合約，但本場比賽他則是並沒有獲得出賽機會，而是在場邊替隊友加油。顯現儘管河村勇輝在季前熱身賽上個人表現不俗，屢屢傳出漂亮助攻，但教練團目前對他的信心還不足，未來的定位也可能就是球隊的第3號控球後衛。
在與灰熊隊簽下雙向合約之後，河村勇輝日前也在個人社群上發文寫下，「首先我要感謝灰熊隊，能夠給我一個美好的機會，也要感謝一直以來支持我的粉絲們。未來還有很多挑戰在等著我，但我會繼續努力每一天站在NBA賽場上，為球隊的勝利付出貢獻，我真的很感謝你們的支持。」
美媒《ESPN》則指出，身高僅172公分的河村勇輝，將成為現役NBA的最矮球員，同時也是自1976年NBA以來，第9位身高僅有5尺8吋的球員。他也將成為自田臥勇太、渡邊雄太、八村壘之後，第4位闖進NBA舞台的日本球員。
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本場比賽雙方儼然是一場進攻大戰，客場作戰的灰熊隊投籃命中率高達47.3%，至於爵士則是同樣不落於人後，團隊命中率也有47.1%。雙方則一路鏖戰至最後關頭，儘管爵士大前鋒Lauri Markkanen決勝節攻下12分，但灰熊還是技高一籌，始終沒讓領先優勢被奪走，終場灰熊就以2分差驚險勝出。
河村未獲教練團青睞 還得繼續努力
而日籍後衛河村勇輝日前與灰熊隊簽下雙向合約，但本場比賽他則是並沒有獲得出賽機會，而是在場邊替隊友加油。顯現儘管河村勇輝在季前熱身賽上個人表現不俗，屢屢傳出漂亮助攻，但教練團目前對他的信心還不足，未來的定位也可能就是球隊的第3號控球後衛。
在與灰熊隊簽下雙向合約之後，河村勇輝日前也在個人社群上發文寫下，「首先我要感謝灰熊隊，能夠給我一個美好的機會，也要感謝一直以來支持我的粉絲們。未來還有很多挑戰在等著我，但我會繼續努力每一天站在NBA賽場上，為球隊的勝利付出貢獻，我真的很感謝你們的支持。」
美媒《ESPN》則指出，身高僅172公分的河村勇輝，將成為現役NBA的最矮球員，同時也是自1976年NBA以來，第9位身高僅有5尺8吋的球員。他也將成為自田臥勇太、渡邊雄太、八村壘之後，第4位闖進NBA舞台的日本球員。