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去年初立院三讀通過新版《菸害防制法》，要求加熱菸必須經過健康風險評估才能上市，民進黨立委陳瑩昨（23）日在委員會上質詢詢問，面對牛步化的審查，造成加熱菸走私猖獗，是否如期於本月底審查結束？對此，衛服部長邱泰源未正面回應，僅稱一直有在召開審查會議，引起陳瑩不滿。陳瑩在質詢時質疑，國健署迄今開了37場審查會議來處理廠商的補送資料，若廠商沒有補充資料，那開會的內容為何？因此要求公開會議內容；邱泰源回應，一直在了解及催促進度，並要求國健署盡量透明公開，且公開的頻率要高，包括哪家業者缺了什麼資料，都要公開講清楚。不過，國健署副署長賈淑麗則稱，無法對外完整的公開，只能綜結式、摘要部分資料，她堅持因為還在審查過程中，所以沒有辦法對外完整的公開，必須等審查結束才能對外公開會議內容資料。陳瑩痛批連立院審預算都是公開透明，為何健康風險評估的會議內容卻不能公開，質疑是否黑箱作業？國健署是否技術性卡關讓加熱菸無法進口？陳瑩表示，台灣、日本、韓國、以及歐美近百個國家，已經立法通過加熱菸，為何國健署卻遲遲拒不開放，社會上有非常明顯的需求，卻放任民眾違法使用，不但每年收不到百億相關稅收，還造成走私猖獗，有人假冒和尚、有人用代購日貨的方式進口，引起社會的恐慌及民怨，還有更多的國際遊客因攜帶加熱菸被沒收罰款，也嚴重影響到國際形象跟觀光。陳瑩接著質問邱泰源，因為加熱菸卡關惹出這麼多問題，「難道不是公務員瀆職嗎？衛福部不需要好好查辦嗎？」邱泰源曾在今年6月初接受質詢時回應，應該可在10月底完成加熱菸審查，眼看時間將至，陳瑩忍不住酸邱泰源，「10月底你又弄不出來，你要盤點到底是卡在人還是卡在哪裡？如果有什麼障礙物，你是部長你就清除障礙物，這就是你的任務」；陳瑩表示，加熱菸審查通過，關於癌症費用缺口31億元，還有100億的癌症新藥基金都可以補齊，希望衛福部不要再技術性卡關、拖延。