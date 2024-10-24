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▲製作公司第一版貼文，河北彩伽拿著台灣國旗。（圖／Mine'S【公式】AVプロダクションマインズ X）

▲中國粉絲不滿發文，勸女神不該有政治立場。（圖／Mine'S【公式】AVプロダクションマインズ X）

▲製作公司被罵後，趕緊刪掉照片；但文案仍有「台灣」2字，後續乾脆直接刪文，就當河北彩伽沒來過台灣。（圖／Mine'S【公式】AVプロダクションマインズ X）

▲河北彩伽曾來過台灣出席記者會、辦見面會。（圖 / 資料照）

「三上悠亞」接班人河北彩伽（舊名：河北彩花）偷偷來台灣！還帶著台灣國旗，一個「愛歹丸」舉動惹怒中國粉絲：「妳犯了一個巨大的錯誤，不要牽扯政治！」製作公司才發文不到半小時就引來「關切」，只好一秒刪掉台灣國旗重發文，但最後相關貼圖直接被消失。製作公司上傳河北彩伽的2張照片、1支影片，寫下：「從昨天開始來到台灣了！小姐…您的劉海怎麼了呢？」內容包含河北彩伽拿著台灣國旗、化妝自拍、對鏡頭放電的模樣。畫面看上去，對台灣粉絲來說沒有問題，但過了23分鐘，一名中國粉絲憤怒用簡體字留言：「妳犯了一個巨大的錯誤，不要牽扯政治，不要被利用，不要轉發帶有政治色彩的推文。世界只有一個中國，中華人民共和國是中國唯一合法政府。」嚇的官方直接拿掉台灣國旗的那張照片。原以為官方只會「編輯一次」貼文，但文案中帶有「台灣」2字，最後乾脆「直接刪文」，當作河北彩伽今天沒來過台灣。2018年出道的河北彩伽， 一亮相就獲擁高人氣，更連續2年稱霸「年度女優銷售榜」，被粉絲冠上 「天下第一美人」、「三上悠亞接班人」封號，她心懷感激致謝，發誓會更加精進演技，挑戰富含劇情的作品，除了在成人影視圈有一席之地；她也確定出演台灣國片《異世界歸來的我錯過了愛情》，消息驚豔粉絲。出道6年的她，今年3月6日因為換經紀公司，河北彩花就順勢改名「河北彩伽」，網友起初無法接受，直呼難聽，但現在也漸漸適應，仍然支持女神推出的各系列作品。