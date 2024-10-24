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民眾黨立委黃國昌9月20日在立院質詢時，質疑國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗過年贈送4萬1000元高價海鮮，卻是由廣電媒體公司埋單，並提出相關證據，當時NCC緊急做出回應強調，「特別澄清絕無此事」。對此，新竹地檢署今（24）日指出，此案已分案調查中。黃國昌則回應表示，政風人員所做的調查根本是一場大笑話，對於偵辦一點期待都沒有。黃國昌當時質詢時指出，接獲NCC內部檢舉，翁柏宗過年贈送高價海鮮，但卻是由廣電媒體公司埋單，金額為4萬1000元。對此。法務部長鄭銘謙回應，依照公務員廉政規範，若無職務上利害關係是以3000元以下收授為限，會請政風單位進行了解。黃國昌今日在立院受訪指出，他希望不管是檢察官還是廉政署認真一點，不要故意放水放的那麼明顯，政風人員所做的調查必須老實說，根本是一場大笑話，現在移到新竹地檢去，但問題是之前翁柏宗違法洩密的案子，「請問在台北地檢署躺了多久？」整個案子處於昏睡的狀態，毫無偵辦的積極作為，擺明就是民進黨高層欽定的NCC代理主委翁柏宗即使是違法的，從上到下還是要包庇到底。黃國昌說，所以對於他們的偵辦作為，一點期待都沒有。