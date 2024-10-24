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▲保安警察第三總隊第一大隊破獲6起「人體運毒」，持續追查上游。（圖／警方提供）

保安警察第三總隊今年5月接獲情資指出，有泰國籍人士利用人體運毒，比對數據後，於5到7月間，陸續查獲6起運毒案件，共起獲近5公斤海洛因等毒品。檢警調查發現，被逮捕的8名泰籍女子及1名法籍女子均在泰國結識一名外籍男友，在其慫恿下，才會幫忙運毒。台北、桃園、高雄等地檢署近日陸續偵結，將涉案人員起訴。警方調查得知，9名外國籍女子均在泰國結識一名外籍男友，並在其不斷慫恿下同意運毒，今年5月30日警方先在桃園國際機場逮捕2名泰籍犯嫌，2人分別吞下50顆、55顆毒膠囊，另外也均在私密處夾藏毒品，合計海洛因總重超過1700公克。今年6月間，警方再次於桃園、高雄等機場發起2次搜索行動，共逮捕5名泰籍犯嫌，查獲超過1400公克海洛因；7月14日一名泰籍犯嫌夾藏356公克海洛因試圖闖關，雖當下警方已發現對方持有違禁物品，但仍假意讓她通關，最終順利將其與前來收取毒品的林姓男子一網打盡；同月底專案小組又接連逮捕1名台籍犯嫌與1名將海洛因、古柯鹼、大麻等藏在內衣、行李及私密處的法國籍女犯嫌，她1人便夾帶1.1公斤的毒品。警方指出，除1名台籍犯嫌外，其餘外國籍女子均是被同一名外籍男友哄騙幫忙運毒，並以此賺取數十萬元不等的外快；而運毒集團為了躲避警方查緝，除了選在桃園、高雄等不同機場入境外，還曾利用凱米颱風來襲期間，班機抵臺時間不確定等因素試圖蒙混過關。另外，運毒集團還以保險套、縮膜等物層層緊密包裝海洛因，壓縮成橢圓形球狀外觀後，再將其塞入運毒手的肛門、女性私密處或口服吞入，所幸最終均被保三總隊分析出相關情資逐一偵破。據了解，此次應為泰國與台灣幕後的販毒集團合作，陸續派出6組人馬想將市值高達3500萬元的海洛因運進國門，所幸及時攔阻。目前涉案人員以分別被台北、桃園、高雄地檢署依違反毒品危害防制條例起訴，警方也將持續追查幕後上游。