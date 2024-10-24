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▲曾莞婷（左）、馬力歐（右）談辦公室戀情。（圖／鏡文學）

▲范少勳和林奕嵐在海中激吻。（圖／鏡文學）

丫頭（詹子晴）在鏡文學全新製作職場輕喜劇《Ｘ！又是星期一》中飾演總監祕書，透露接下來有大尺度感情戲，對手演員太害羞，害她也跟著尷尬起來，好在順利拍完。《Ｘ！又是星期一》由林暐恆（阿Ken）執導，范少勳與林奕嵐挑大樑主演闖蕩職場的社會新鮮人，和難搞的主管群温昇豪、曾莞婷、馬力歐、趙自強、李李仁等公司，發生一系列荒唐又笑中帶淚的職場血淚故事。談到辦公室文化，不免俗一定會有的「辦公室戀情」也讓網友引頸期盼，在劇組日前釋出的片花中，讓范少勳、林奕嵐印象深刻的「下海」戲碼，劇組終於釋出兩人激吻劇照，兩人飾演的男女主角「周毅」和「小茜」總算認愛！范少勳及林奕嵐在海中相擁深情擁吻，兩人角色從最初的競爭關係因近水樓台而起了化學變化。問起兩人和對方合作的感覺，林奕嵐表示，自己個性較內向，兩年多前讀本時遇到活潑大方的范少勳就覺得和他很有緣分，開拍後也證明默契十足、個性非常互補。范少勳也說：「和林奕嵐一起演戲很好玩，她會給對手演員很真實的反應，很享受和她對戲的過程，都會有不同的火花。」劇集10月開播後來到劇情中段，劇組釋出的最新預告，預告中可窺見飾演神祕主管的曾莞婷及機車上司馬力歐竟有一段青澀的感情過往，談到兩人的中年感情戲，馬力歐日前記者會表示：「我這部劇唯一的遺憾，就是和曾莞婷的曖昧戲太少了！」曾莞婷則回憶起當時拍攝這場戲時一直在等雨停，看似浪漫但現場相當「坎坷」：「馬哥還騎了一台不知道是哪一個年代的摩托車登場，一點都不浪漫！」兩人新鮮的組合讓人不禁期待最新的「辦公室戀情」會如何發展。劇中讓上班族很有感覺的職場戀愛八卦也發生在飾演總監秘書雯雯的丫頭（詹子晴）身上，她透露接下來其實也有她的感情戲，甚至尺度還不小，談到這場戲，她不敢爆太多雷，僅小小透露和對手演到這場戲時，因為男方太害羞，害她也跟著尷尬了起來，好在順利拍完，笑說很期待正片的呈現，至於對戲的男方是劇中的誰，她也請大家務必鎖定最新集數。