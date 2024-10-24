「雙11購物節」是年底前線上通路最大規模的優惠檔期，momo、Yahoo、蝦皮等都在正檔前推出預熱活動，momo玩遊戲最多送300折價券；Yahoo 購物在10/29前單日消費滿2500就送10%回饋；淘寶天貓雙11率先開跑，滿人民幣99元，約445元台幣，即可跨境免運，同時滿300元減50元，10/21第一波開賣，官方隨即發出戰報，首日爆衝4位數增幅，新用戶也狂漲3倍。越靠近11月，預料各家優惠力道會殺得更深，想囤貨、想清空購物車趁這一波。
🟡Momo購物 (官網連結請點)
即日起至10月31日祭出三大互動遊戲為《momo雙11超狂購物節》預熱：
📍「全民猜價王」：每天6個時段，分別於9:30、12:30、14:30、18:30、20:30以及22:30展開，每局遊戲共有三輪競猜，闖關者可自由選擇一個商品類別，並於20秒內競猜商品價格，金額越接近「目標金額」就有機會晉級，凡順利闖過第二關將獲得全站111、200或300折價券(使用期限11/1 23:59)，第三關獲勝則可抽取獎勵翻1至2倍。
📍「組隊賺回饋」：揪滿4至8位購物神隊友，並於11月1日團隊消費達指定門檻，就能力拼最高3.5%回饋(團隊回饋上限7,000)。
📍「天天簽到賺mo幣」：，10月31日前於專屬活動頁面簽到，累積最高將獲得35元mo幣。
🟡淘寶天貓 (官網連結請點)
淘寶雙11已於10月21日晚上8點正式揭開序幕，全站10億商品，凡購買滿人民幣99元，即可享超商取貨或宅配跨境免運優惠。淘寶用戶使用「街利存帳戶」付款，不限金額筆筆皆享2%街口幣回饋無上限；使用「街口帳戶」付款，不限金額筆筆享最高1%街口幣回饋無上限;雙11活動期間，全站祭出跨店折扣，消費每滿人民幣300元立減50元或官方立減85折起；消費者可加購「尊榮服務」，享受稅費全包及售後必保的貼心服務。
📍2024年雙11優惠活動期間：
第一波：10/21 20:00~10/24 23:59
第二波：10/31 20:00~11/11 23:59
相關新聞：蝦皮注意了！淘寶雙11砸20億拼「99元跨境包郵」 超商取貨送拿鐵
🟡Yahoo奇摩購物 (官網連結請點)
即日起至10/29期間，推出「11.11買買節」，單日消費滿2,500就送10%回饋，最高送千元購物金，天天簽到還能免費賺50超贈點。集結TIMBERLAND、LVMH集團等推出品牌日優惠、精選爆款商品下殺銅板價1元、11元。刷指定21大銀行信用卡最高享10%回饋、賺5,000元刷卡金，刷Yahoo聯名卡網購消費最高送6%超贈點，單日限定平台消費10/25透過LINE購物3%回饋、10/28 Shopback筆筆現金回饋最高2%無上限。
🟡蝦皮購物 (官網連結請點)
被視為雙11的前哨戰的「10.25商城狂購節」，提供早鳥優惠，包括1.1折起Apple Watch Series 10和黃金手鍊，消費滿2,000元抽鑽戒和珍珠項鍊。隨著天氣轉涼，秋冬服飾買氣上漲，百家服飾品牌5折起，並搭配20%蝦幣回饋和9折優惠。
10/27(日)在松山文創園區三號倉庫舉辦「潮集星期天」潮流市集，邀請CARLYN、STAND OIL、Blue Elephant、Levis、KANGOL等30大韓國時尚、國際潮流品牌到場，祭出一日限定獨家優惠。
「商城狂購節」優惠亮點：
📍免運費：199元起免運，並加碼超商免運券。
📍蝦幣回饋：20%蝦幣回饋券，最高500蝦幣。
📍鑽石抽獎：消費滿額可參加價值10萬元的抽獎活動。
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即日起至10月31日祭出三大互動遊戲為《momo雙11超狂購物節》預熱：
📍「全民猜價王」：每天6個時段，分別於9:30、12:30、14:30、18:30、20:30以及22:30展開，每局遊戲共有三輪競猜，闖關者可自由選擇一個商品類別，並於20秒內競猜商品價格，金額越接近「目標金額」就有機會晉級，凡順利闖過第二關將獲得全站111、200或300折價券(使用期限11/1 23:59)，第三關獲勝則可抽取獎勵翻1至2倍。
📍「組隊賺回饋」：揪滿4至8位購物神隊友，並於11月1日團隊消費達指定門檻，就能力拼最高3.5%回饋(團隊回饋上限7,000)。
📍「天天簽到賺mo幣」：，10月31日前於專屬活動頁面簽到，累積最高將獲得35元mo幣。
🟡淘寶天貓 (官網連結請點)
淘寶雙11已於10月21日晚上8點正式揭開序幕，全站10億商品，凡購買滿人民幣99元，即可享超商取貨或宅配跨境免運優惠。淘寶用戶使用「街利存帳戶」付款，不限金額筆筆皆享2%街口幣回饋無上限；使用「街口帳戶」付款，不限金額筆筆享最高1%街口幣回饋無上限;雙11活動期間，全站祭出跨店折扣，消費每滿人民幣300元立減50元或官方立減85折起；消費者可加購「尊榮服務」，享受稅費全包及售後必保的貼心服務。
📍2024年雙11優惠活動期間：
第一波：10/21 20:00~10/24 23:59
第二波：10/31 20:00~11/11 23:59
相關新聞：蝦皮注意了！淘寶雙11砸20億拼「99元跨境包郵」 超商取貨送拿鐵
🟡Yahoo奇摩購物 (官網連結請點)
即日起至10/29期間，推出「11.11買買節」，單日消費滿2,500就送10%回饋，最高送千元購物金，天天簽到還能免費賺50超贈點。集結TIMBERLAND、LVMH集團等推出品牌日優惠、精選爆款商品下殺銅板價1元、11元。刷指定21大銀行信用卡最高享10%回饋、賺5,000元刷卡金，刷Yahoo聯名卡網購消費最高送6%超贈點，單日限定平台消費10/25透過LINE購物3%回饋、10/28 Shopback筆筆現金回饋最高2%無上限。
🟡蝦皮購物 (官網連結請點)
被視為雙11的前哨戰的「10.25商城狂購節」，提供早鳥優惠，包括1.1折起Apple Watch Series 10和黃金手鍊，消費滿2,000元抽鑽戒和珍珠項鍊。隨著天氣轉涼，秋冬服飾買氣上漲，百家服飾品牌5折起，並搭配20%蝦幣回饋和9折優惠。
10/27(日)在松山文創園區三號倉庫舉辦「潮集星期天」潮流市集，邀請CARLYN、STAND OIL、Blue Elephant、Levis、KANGOL等30大韓國時尚、國際潮流品牌到場，祭出一日限定獨家優惠。
「商城狂購節」優惠亮點：
📍免運費：199元起免運，並加碼超商免運券。
📍蝦幣回饋：20%蝦幣回饋券，最高500蝦幣。
📍鑽石抽獎：消費滿額可參加價值10萬元的抽獎活動。