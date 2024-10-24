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NBA美國職籃2024-25例行賽，金州勇士今（24）日迎來賽季首戰，他們前進客場踢館波特蘭拓荒者隊，最終勇士靠著替補上陣的射手Buddy Hield砍下全隊最高22分，加上，新賽季首場比賽就順利收下勝利，有個不錯的開始。金州勇士上個賽季表現不理想，最終在附加賽上首戰就不敵沙加緬度國王遭到淘汰，無緣前進到季後賽。而休賽季勇士隊儘管沒能成功留下明星射手「K湯」Klay Thompson，但也做了許多補強，包含了找來Buddy Hield、李凱爾等人，而日，當中包含贏了湖人隊2次。至於勇士今迎來新賽季例行賽首戰，對手則是波特蘭拓荒者，此戰首節雙方你來我往互不相讓，首節結束後戰成21：21平手。來到第二節，勇士團隊逐漸找到準心，Buddy Hield、Andrew Wiggins2人合計單節貢獻16分，一哥Stephen Curry也送出5次助攻，雙方易籃再戰後，勇士持續延續第二節的火燙手感，單節打出一波37：22的攻勢，也讓主場作戰的拓荒者毫無反撲機會，三節結束後勇士已取得99：72多達27分領先。本場比賽勇士一哥Stephen Curry全場先發上陣25分鐘，共出手10投4中，三分球則是7投3中，，Andrew Wiggins貢獻20分4籃板，小將Moses Moody挹注15分。