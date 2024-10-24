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台中購物節開跑，市議員黃守達、謝志忠、王立任、張玉嬿質詢指出，這次台中購物節邀請了比利時台北代表處處長馬徹、新加坡駐台北商務辦事代表葉偉傑、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之來代言，不僅放在大面帆布廣告上，也拍了宣傳影片，號稱要加強國際行銷，但連局處首長對這些國外使節都一知半解，APP多國語言介面更相當落漆，也沒有結合觀光行銷。議員批，這根本不是真的國際化，只是為了市長盧秀燕選總統在鋪路。黃守達質疑，今年購物節APP，在使用介面上有多語化的功能，過去他就曾經質詢過多語言是做半套。今年除了英語，更新增了日語、韓語，但實際上換湯不換藥，除了列表呈現不同語言，內容依舊通通是華語，連最基礎的Q&A都還是華語。這是國際化嗎？根本是國際笑話。黃守達強調，這問題過去早已質詢過，台中購物節也已經來到第六屆，明明翻譯一次後續持續微調就好的問題，為什麼仍然無法解決？黃守達批評，購物節抽獎每年編了這麼多錢，APP與軟體的更新維護也都有編經費，現在推託給經費不夠，是否太離譜？另外，到現在還是有很多民眾在網路上抱怨APP的問題，包含錯誤顯示、無法顯示資料、雲端發票無法綁定等等，顯然市府沒有站在使用者的角度進行設計。黃守達進一步質疑，現在參加購物節必須得綁定手機，但外國旅客若沒有台灣門號，來到台灣後要怎麼進行簡訊驗證碼的收取，進一步綁定手機？說要國際化，卻把外國旅客參與購物節的門檻拉高。這次購物節與其說是要國際化，不如說是在幫盧秀燕市長擦脂抹粉，國際化是假，盧市長想選總統才是真，現在的國際化無法真正促進台中市的城市行銷，也並無助於國際觀光客來到台中消費。謝志忠表示，今年台中市購物節，首度邀請各國使節代言，開宗明義就是要邁向國際化， 購物節至今已經舉辦第六年，配合的台中通暨購物節APP的頁面中，卻沒有結合任何觀光旅遊資訊，行銷台中的實質作為根本是零著墨，質疑台中市政府行銷台中的決心，不是請大使來拍個照就是國際化，應該儘速提出對策。謝志忠再提，台中市是智慧城市，市府要大搞購物節，行動支付的普及率也是重要的指標，根據數位發展部2023年的調查，使用行動支付普及率達80.7%，2017年行政院也設下2025年行動支付普及率達9成的目標，檢視台中市商圈可使用行動支付的店家只有48%，離行政院2025年9成目標還有很大的距離，大力要求經發局務必加快輔導腳步，讓智慧城市實至名歸。