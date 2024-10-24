民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押，其父親因病重進到加護病房，柯文哲18日獲准到醫院探視，而柯文哲胞妹柯美蘭疑似不滿前立委蔡壁如對外透露父親病情，在黨內群組要蔡壁如閉嘴，民眾黨立法院黨團主任陳智菡也駁斥蔡壁如說法。對此，資深媒體人王淺秋透露，柯文哲的媽媽何瑞英其實不喜歡蔡壁如，原因出在2020年總統大選。
王淺秋今（24）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，民眾黨網內互打，戰狼小姊姊去打自己的前輩，以及柯美蘭要蔡壁如閉嘴，「一定要這麼強烈嗎？不能私下聯絡嗎？這種宣示是要小草們互打嗎？」現在是民眾黨需要團結的時候，也許蔡壁如在傳達資訊時不夠精準，但難道沒有更圓融的方法嗎？這樣打下去，對民眾黨真的是好的嗎？還是更讓人看透民眾黨領導中心在這種時候還不團結，什麼時候才能團結？
王淺秋透露，柯文哲的媽媽何瑞英真的不喜歡蔡壁如，原因是2020年總統大選，柯媽希望兒子去選，但最後一刻卻還在市政大樓拉拉扯扯，就是因為蔡壁如擋下這件事，導致家人不愉快，柯媽就覺得「那是我兒子欸！我叫他選的欸！」當時柯媽覺得勝算很大，但最後事實證明，當時不選是對的，「所謂的政治判斷、幕僚建議、家人建議、女人們的建議，還是柯文哲自己本身的決定，這很關鍵，不要一天到晚容易被影響。」
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王淺秋透露，柯文哲的媽媽何瑞英真的不喜歡蔡壁如，原因是2020年總統大選，柯媽希望兒子去選，但最後一刻卻還在市政大樓拉拉扯扯，就是因為蔡壁如擋下這件事，導致家人不愉快，柯媽就覺得「那是我兒子欸！我叫他選的欸！」當時柯媽覺得勝算很大，但最後事實證明，當時不選是對的，「所謂的政治判斷、幕僚建議、家人建議、女人們的建議，還是柯文哲自己本身的決定，這很關鍵，不要一天到晚容易被影響。」