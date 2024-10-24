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「鈴蘭通散步納涼會—藥香時光市集」由台中市中藥商業同業公會與社團法人中城再生文化協會主辦、市府衛生局及食品藥物安全處共同指導，將於10月26、27日一連2天盛大展開。衛生局表示，現場除了有精彩的表演及音樂演奏外，更募集60至80多個結合中藥與懷舊題材的攤位，帶大家穿越時光，尋找記憶中的藥香味。衛生局說，鈴蘭花造型的路燈，最早在1924年10月14日京都的寺町，點亮第一條鈴蘭通商店街，之後日本各地最熱鬧的商店街，都稱為「鈴蘭通」。台中也不例外，從車站拉出來的新盛橋通(現中山路)，是台中市第一條有鈴蘭路燈點亮的街道，也是過往最熱鬧的「鈴蘭通」商店街。2019年開始中區發起，每年10月於中山路段(火車站到第二市場)舉辦「鈴蘭通散步納涼會」，今年即將迎來第六屆。衛生局長曾梓展表示，台中市中山路早期中藥店林立，是有名的中藥街，此次「藥香時光市集」結合「中藥本草文化節」，將以「中山路漢藥店風華再現」為主題，除了原本中山路(三民路至平等街區段)，再增加平等街(民族路至台灣大道一段區段)，現場將如百貨店般琳瑯滿目展示在地中藥文化，並透過活動寓教於樂，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中學習中藥知識，感受中藥在生活中的美好應用。食安處表示，台中市中藥販賣業者約1,300家，食安處每年執行中藥販賣業者普查，並與中藥商業同業公會及衛生所合作，深入社區進行中藥用藥安全宣導及培養民眾正確就醫觀念，自去年至今年10月底已辦理60場次；另每年亦針對市售中藥材、中藥製劑進行品質抽驗加嚴把關，自112年至113年10月底共抽驗231件，其中不合格7件，皆已依法處辦，以確保市民用藥安全。食安處說，市府自109年起首創中醫藥5層防護網，執行「嚴懲不法，杜絕使用」、「加大中醫藥監管力道」、「健全通報與檢驗醫療網絡」、「廣設中醫藥小學堂」及「中醫中藥自律聯盟行動」五大行動，守護民眾健康。