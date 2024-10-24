2024-25球季MLB世界大賽將在26日開打，上演豪門球隊道奇與洋基的頂尖對決，根據官方售票系統的資訊顯示，逾46000張G1門票在開賣後不久就售罄，且視野最差的上層看台都要價1000美元（約3.2萬台幣），照樣秒殺，比周杰倫門票更夯。
道奇與洋基睽違43年再度於世界大賽會師，陣中強打道奇大谷翔平與洋基Aaron Judge上演單季「50轟」對決，話題十足，門票也供不應求。
根據售票系統《StubHub》顯示，門票銷售速度遠超越去年，且是2022年世界大賽的四倍。且紐約洋基G3至G5的門票銷售熱度比洛杉磯4戰高出40%，顯見紐約球迷的搶票實力。
另一個轉售平台《Vivid Seats》則指出，今年世界大賽門票的平均價格為1368美元，幾乎是去年德州遊騎兵對亞利桑那響尾蛇系列賽685美元的兩倍。Vivid還透露，2009年洋基對費城人的世界大賽門票，平均售價為550美元。
門票超夯！站票都要4.8萬
根據《StubHub》售票系統數據顯示，世界大賽已經成為該平台近24年最賣座的賽事。另外，球迷無所不用其極搶票，導致門票供不應求，甚至傳出站票都賣破1500美金(約4.8萬台幣)。
另外，根據《球王體育賽事inplayZ》的社群資訊顯示，世界大賽6戰決勝負的機率最大，且道奇能獲得世界大賽冠軍最被看好。
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根據售票系統《StubHub》顯示，門票銷售速度遠超越去年，且是2022年世界大賽的四倍。且紐約洋基G3至G5的門票銷售熱度比洛杉磯4戰高出40%，顯見紐約球迷的搶票實力。
另一個轉售平台《Vivid Seats》則指出，今年世界大賽門票的平均價格為1368美元，幾乎是去年德州遊騎兵對亞利桑那響尾蛇系列賽685美元的兩倍。Vivid還透露，2009年洋基對費城人的世界大賽門票，平均售價為550美元。
門票超夯！站票都要4.8萬
根據《StubHub》售票系統數據顯示，世界大賽已經成為該平台近24年最賣座的賽事。另外，球迷無所不用其極搶票，導致門票供不應求，甚至傳出站票都賣破1500美金(約4.8萬台幣)。
另外，根據《球王體育賽事inplayZ》的社群資訊顯示，世界大賽6戰決勝負的機率最大，且道奇能獲得世界大賽冠軍最被看好。