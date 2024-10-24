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越來越多證據顯示，北韓派出部隊前往俄烏戰爭前線協助俄羅斯，雖然俄羅斯與北韓仍持續否認此事。對此，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，他不認為蒲亭會試圖說服另一個國家派軍隊參與俄羅斯的戰爭，但假如北韓真的派出部隊前往俄烏戰爭前線，那絕對意味著衝突將會升級。根據《BBC》報導，盧卡申科日前在俄羅斯喀山出席金磚國家峰會期間，接受《BBC》記者專訪，盧卡申科稱關於北韓派部隊前往俄烏戰爭前線的報導是「垃圾（rubbish）」，因為以他個人多年來對蒲亭的了解，蒲亭不會試圖說服另一個國家派軍隊參與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。不過，《BBC》記者追問若北韓真的派出部隊前往俄烏戰爭前線的話呢？盧卡申科則回答，這將會讓衝突升級。盧卡申科解釋，任何第三方國家的部隊出現在俄烏戰爭前線，都會讓局勢升級，包括白俄羅斯也一樣，因為這會讓北約國家也有出兵的理由。盧卡申科也強調，蒲亭從未要求自己派兵參與俄烏戰爭，至於俄羅斯部隊借道白俄羅斯的領土進入烏克蘭，盧卡申科則解釋俄羅斯部隊進入白俄羅斯只是在「演習」，至於演習完之後，俄羅斯部隊要去哪裡則不關白俄羅斯的事。盧卡申科不忘警告，若有外國軍隊進入白羅斯的領土，他「完全準備好」使用核武，不過盧卡申科也重申，白俄羅斯沒有主動攻擊任何人的計畫。