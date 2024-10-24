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少子化危機日漸嚴重，國民黨立委張嘉郡今（24）日質詢時，呼籲國發會借重先進國家經驗，提出具體、積極的解決方案。國發會主委劉鏡清答詢時透露，國發會著重兩個方向，包括強化不孕症解方，也包括推新法案讓「單身婦女可作人工受孕」，幫想生小孩的先生。立法院經濟委員會安排國發會報告少子化等相關議題。張嘉郡表示，「人力即國力」，對一個國家來說，人口代表「生產力」與「競爭力」，低迷的生育率將使國家勞動力減少、稅收減少、社會支出增多、學校體系崩潰、社會撫養負擔加重，嚴重地說，可能會面臨滅國的危機。張嘉郡表示，原本期待針對少子化議題，國發會會提出具體政策手段與目標，但國發會今日的書面報告僅143個字，彷彿就像是用ChatGPT去生成國際上各種解決少子化方案，這種態度似乎太草率。劉鏡清表示，過去16年，兩任總統都提出這是國安問題，不可能在一、兩個月內馬上解決，現在只能基於現行方案進行優化，推估出來的經費要1000億元以上。面對張嘉郡追問有無具體作為，劉鏡清表示，過去沒有太花時間在談結婚率問題，包括結婚率比重低跟延後生育的問題，國發會在思考有沒有能力解決問題。劉鏡清表示，目前著重兩方向，一個是想生有困難，推出0至6國家養，也強化對不孕症解方，包括談到凍卵可能，包括有新法案讓單身婦女可作人工受孕，希望先幫想生的先生，去年有1萬多的小孩是因為不孕症補助而生下來。張嘉郡表示，0至6歲國家養的口號雖然喊得震天響，但以涉及面向的深度、廣度和投入的資源而言，力道似乎還有待加強，可以借鏡加拿大等先進國家的經驗，國發會喊財源不足，但光是撥補台電就4千億元，與其無止境撥補台電的虧損，不如投資下一代。