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▲第20號颱風潭美外圍環流與東北季風產生共伴效應影響，北部、東北部有豪雨等級以上降雨機會。（圖／中央氣象署提供）

▲潭美颱風主要降雨集中在桃園以北、北花蓮地區，且未來24小時都是降雨高峰時期。（圖／中央氣象署提供）

▲今日下午2時到明天下午2時，包括新北市平地、台北市山區、宜蘭縣山區、台東縣山區等已達停班停課雨量的標準。（圖／取自中央氣象署）

▲全台停止上班上課雨量參考基準一覽表。（圖／截取自全國法規資料庫）

今年第20號颱風潭美（國際命名：TRAMI）強大的外圍環流襲台，搭配東北季風產生共伴效應，今（24）日開始北部、東北部地區受到豪雨轟炸。而明（25）日新北市、台北市山區、宜蘭縣山區、台東縣山區最新雨量預報已達停班停課標準，是否停班停課仍依各縣市公告為準。《NOWnews》將持續整理10月25日（周五）全台各縣市停班停課最新通知。◾台北市：尚未宣布。◾新北市：尚未宣布。◾基隆市：尚未宣布。◾桃園市：尚未宣布。◾宜蘭縣：晚間22時前宣布。◾新竹市：尚未宣布。◾新竹縣：尚未宣布。◾台中市：尚未宣布。◾苗栗縣：尚未宣布。◾彰化縣：尚未宣布。◾南投縣：尚未宣布。◾雲林縣：尚未宣布。◾嘉義縣：尚未宣布。◾嘉義市：尚未宣布。◾台南市：尚未宣布。◾高雄市：尚未宣布。◾屏東縣：尚未宣布。◾花蓮縣：尚未宣布。◾台東縣：尚未宣布。◾澎湖縣：尚未宣布。◾連江縣：尚未宣布。◾金門縣：尚未宣布。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」氣象部經理吳聖宇表示，潭美颱風在今日凌晨進入菲律賓呂宋島北部陸地，目前正往西通過呂宋島，預計晚間進入南海，並持續向西移動。今日白天是颱風離台灣最接近的時候，但因離台灣仍有一段距離，因此不會發布海陸颱風警報，只是要留意搭配東北季風帶來的共伴效應。中央氣象署預報員謝佩芸指出，受到潭美颱風外圍環流加上東北季風雙重影響，宜蘭、花蓮、及北北基有劇烈降雨，而潭美颱風外圍環流今日開始逐漸接近東半部海面，再加上東北季風助力，迎風面北部、東半部降雨會持續且明顯。潭美颱風主要降雨集中在桃園以北、北花蓮地區，且未來24小時都是降雨高峰時期，尤其北海岸、宜蘭為降雨熱區，宜蘭山區、北海岸有機會達到大豪雨等級，大台北山區、基隆、宜蘭平地、花東有機會達到豪雨等級。中央氣象署上午10時發布最新雨量預報，今（24）日下午2時到明天（25日）下午2時累積雨量達停班停課標準地區有4縣市：◾新北市平地：200至400毫米（停班停課標準350毫米）◾新北市山區：200至400毫米（停班停課標準350毫米）◾台北市山區：200至400毫米（停班停課標準350毫米）◾宜蘭縣山區：300至490毫米（停班停課標準350毫米）◾台東縣山區：150至250毫米（停班停課標準200毫米）根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。