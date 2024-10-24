2026台南市長選舉，民進黨內已悄悄開打，湧言會召集人王定宇、總統賴清德子弟兵林俊憲、立委
陳亭妃被認為是台南市長候選人潛在人選；而國民黨則可能推派立委謝龍介再度參選。對此，陳亭妃說，自己有非常大的勝算讓謝龍介知難而退，並強調自己現在是「賴系」，大家要團結，不要分化。
陳亭妃今（24）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，台南市長選舉，民進黨會看國民黨派出的人選，再進行黨內互比及對比，而黨內初選，民進黨主席賴清德已經說了，可以協商的話就協商，不能協商的話就以全民調做為遊戲規則。
對於國民黨可能派謝龍介參戰，陳亭妃說，自己和謝龍介有很多歷史故事，在她第一屆選議員時，謝龍介也選議員，因為有婦女保障名額，當時謝龍介是男性最後一名，她則是女性第一名，因此那席由她當選。後來還有2次議員選舉以及2次立委選舉，她都贏過謝龍介。「我已經拿出我跟他對決的這些成績單，最了解謝龍介一定是陳亭妃，陳亭妃有非常大的勝算讓謝龍介知難而退。」
而陳亭妃先前因獨立登記參選中執委遭正國會除名，被傳出可能轉投英系，這是否也會影響民進黨台南市長初選？陳亭妃強調，自己現在是「賴系」，「主席說要團結，我們現在要面對國內、國際的情勢的改變，大家團結一致，不要分化。」
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對於國民黨可能派謝龍介參戰，陳亭妃說，自己和謝龍介有很多歷史故事，在她第一屆選議員時，謝龍介也選議員，因為有婦女保障名額，當時謝龍介是男性最後一名，她則是女性第一名，因此那席由她當選。後來還有2次議員選舉以及2次立委選舉，她都贏過謝龍介。「我已經拿出我跟他對決的這些成績單，最了解謝龍介一定是陳亭妃，陳亭妃有非常大的勝算讓謝龍介知難而退。」
而陳亭妃先前因獨立登記參選中執委遭正國會除名，被傳出可能轉投英系，這是否也會影響民進黨台南市長初選？陳亭妃強調，自己現在是「賴系」，「主席說要團結，我們現在要面對國內、國際的情勢的改變，大家團結一致，不要分化。」