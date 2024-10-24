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▲台中市警五分局將於洲際球場外劃定交通疏導分區，並於25日15時起(26、27日12時起)進行周邊交通管制（圖/記者鄧力軍翻攝）

中華職棒2024台灣大賽經過連日激戰，10月25日晚間起將回到臺中洲際棒球場繼續熱血對抗，由中信兄弟在主場出戰統一7-ELEVEn獅，預估廣大球迷將塞滿全場2萬個座位，為職棒活動在疫情後再度寫下歷史新一頁。市警局第五分局因應總冠軍賽洲際滿場狀態，已規劃增派警力加強場內安維警戒、並設置機動派出所服務民眾；場外則劃定交通疏導分區，並於25日15時起(26、27日12時起)進行周邊交通管制，洲際立體停車場滿場時將視情形封閉崇德十九路段，活動散場前則彈性封閉四平路(環中路至崇德十九路段)及洲際路，避免周邊道路擁塞並保障行人安全。警五分局提醒球迷，可搭乘捷運至文心崇德站後轉搭市府公車或騎乘Ubike前往僅約3公里路程；自駕者除停立體停車場以外，也可往周邊重劃區路邊停車再步行前來球場。比賽期間警方也將加強球場周邊道路及人行道違停取締，請民眾切勿以「車」試法，遵從現場警察、義交指揮行駛，攜手維護交通安全與秩序、安心為支持球隊加油。