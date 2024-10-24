總預算案卡關，立法院院會明將再處理議程，確認預算案是否能付委審查，民進黨立委今（24）日搶先在議場門外排隊，另外也要防國民黨明強行將《公職人員選舉罷免法》修正案三讀通過。國民黨團首席副書記長王鴻薇說，按照過去民進黨的惡形惡狀，不知道過去那些霸佔主席台，攻擊院長、議事人員的失態，會不會再度上演，號稱要溝通協調的民進黨，居然只剩拒絕溝通、耍賴來阻止議事進行，說來也是諷刺。
王鴻薇說，但除了《選罷法》外，還有民進黨心心念念的總預算協商，民進黨顯然沒想到，自己到底有多矛盾，前幾天翻天覆地洗擋別人預算的民進黨，不但擋住了行政院依法編列預算的機會，也擋住了預算溝通的大門，跟他們這幾天想建立的人設，好像不太一樣，怎麼現在反倒變成幫在野黨看門的？不曉得這次預算沒過要不要算民進黨？
王鴻薇說，其實協商大門永遠敞開，如果在野黨真的要處理要硬擋，預算案週二早就可以處理，當時以人數優勢就都沒今天的事了，會拖到今天我們當然也是為了給行政院更多時間「依法編列預算」，展現國會的誠意，「這些綠委諸公，與其在議場外面作秀，不如好好去請行政院好好把預算編好，才不會讓你們如此淒風苦雨。」
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王鴻薇說，其實協商大門永遠敞開，如果在野黨真的要處理要硬擋，預算案週二早就可以處理，當時以人數優勢就都沒今天的事了，會拖到今天我們當然也是為了給行政院更多時間「依法編列預算」，展現國會的誠意，「這些綠委諸公，與其在議場外面作秀，不如好好去請行政院好好把預算編好，才不會讓你們如此淒風苦雨。」