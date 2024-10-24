我是廣告 請繼續往下閱讀

天王周杰倫即將在大巨蛋展開4天的演唱會，昨（23）日開賣15萬張門票秒殺，大批粉絲紛紛哀號搶不到票，網路上隨即出現黃牛漫天叫價，最高甚至喊到30萬一張。台北市刑大立即組成專案小組，今（24日）破獲全台最大黃牛票業者，目前已立案偵辦加價販售共11件。周杰倫睽違7年在台灣開唱，消息一出受到歌迷廣大關注，昨天一開賣就瘋搶，15萬張票在3分鐘內完售，經紀公司宣布不加場。豈料，售票剛結束，網路上就出現黃牛漫天叫價，台北市刑大立即組成專案小組，與刑事警察局偵九大隊共組黃牛查緝任務編組，報請台北地方檢察署打擊民生犯罪專組檢察官劉倍指揮偵辦。今天查獲號稱全台最大販售黃牛票業者，擁有破5萬粉絲，近期大肆宣傳「保證預售」周杰倫台北大巨蛋演唱會黃牛票，俟蒐證齊全執行搜索，查獲到案，全案警詢後，依涉嫌違反文化創意產業發展法、刑法偽造文書、詐欺案，先行解送台北地方檢察署偵辦。此外，專案小組亦持續全面清查網路平臺，統計至23日24時，已立案偵辦加價販售11件，呼籲民眾切勿藉由票券轉售圖利。