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參考Curry練投奏效？在「K湯」Klay Thompson離開效力13年的金州勇士後，和當家球星Stephen Curry組成的「浪花兄弟」正式拆夥，。其中，包含場均2.6顆三分球，在外線投射部分相當高產，已經連續6個賽季，投進超過200顆三分球。在休賽季期間，曾有報導指出，Buddy Hield在勇士的夏威夷訓練營時，針對投籃出手姿勢做出微調。當時Buddy Hield本人回應，，有望彌補並甚至超越，K湯上賽季在勇士所扮演的角色。