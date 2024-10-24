參考Curry練投奏效？在「K湯」Klay Thompson離開效力13年的金州勇士後，和當家球星Stephen Curry組成的「浪花兄弟」正式拆夥，勇士在今（24）日以新陣容迎來開幕戰。休賽季期間加盟的射手Buddy Hield，首戰表現亮眼，從板凳出發只出賽14分鐘，就高效砍下22分，其中包含5顆三分彈，看似整體相當適應勇士團隊球風。
參考Curry練投 休賽季調整姿勢
Buddy Hield上賽季效力於印第安納溜馬和費城76人，在為76人出賽的32場比賽中，主要以替補出發，場均上場25.8分鐘，可以拿下12.2分、3.2籃板、3助攻。其中，包含場均2.6顆三分球，在外線投射部分相當高產，已經連續6個賽季，投進超過200顆三分球。
在休賽季期間，曾有報導指出，Buddy Hield在勇士的夏威夷訓練營時，針對投籃出手姿勢做出微調。當時Buddy Hield本人回應，是想參考Curry將出手弧度增加，並解釋道：「我生涯的三分球命中率確實不錯，但是看了Curry的投籃訓練後，發現還是有很多的進步空間。」
在勇士的首戰也確實展現成效，面對拓荒者，只出賽14分鐘，就狂轟下全隊最高的22分，其中包含7投5中的外線，並貢獻5籃板、1助攻，整體命中率高達7成，有望彌補並甚至超越，K湯上賽季在勇士所扮演的角色。
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Buddy Hield上賽季效力於印第安納溜馬和費城76人，在為76人出賽的32場比賽中，主要以替補出發，場均上場25.8分鐘，可以拿下12.2分、3.2籃板、3助攻。其中，包含場均2.6顆三分球，在外線投射部分相當高產，已經連續6個賽季，投進超過200顆三分球。
在休賽季期間，曾有報導指出，Buddy Hield在勇士的夏威夷訓練營時，針對投籃出手姿勢做出微調。當時Buddy Hield本人回應，是想參考Curry將出手弧度增加，並解釋道：「我生涯的三分球命中率確實不錯，但是看了Curry的投籃訓練後，發現還是有很多的進步空間。」
在勇士的首戰也確實展現成效，面對拓荒者，只出賽14分鐘，就狂轟下全隊最高的22分，其中包含7投5中的外線，並貢獻5籃板、1助攻，整體命中率高達7成，有望彌補並甚至超越，K湯上賽季在勇士所扮演的角色。