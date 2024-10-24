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天道盟太陽聯盟李姓女子身兼宮廟主委，竟幫中國從事情治工作，並吸收有資金需求的現役國軍官兵販售軍事資料謀利，並拿攝五星旗拍攝投降影片。經刑事局等單位長期蒐證後，將李女等12人查緝到案，全案今（24）日依違反《國家安全法》、瀆職等罪移送，經高檢署偵結起訴，對李女等人求處重刑。對此，國防部表示，依法究辦絕不寬縱，同時將持續落實保防、保密教育，強化安全警覺。立院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「國軍無人機運用現況與未來發展機會及挑戰，並就協助中科院推動民雄航太曁無人機產業園區的開發作業進度及概況」，並備詢。民進黨立委黃捷詢問宮廟利誘軍人拿五星旗拍「投降片」，國防部是否有掌握？政治作戰局局長陳育琳表示，這案子是接獲官兵陸續檢舉及國安通報，國安局統合相關單位陸續偵辦，刑事局與高檢署都有發布新聞，因為還在司法偵辦中，對詳細案情就不贅述。黃捷詢問若此事為真，國防部是否有後續檢討？陳育琳表示，對於官兵利益薰心、背叛國家的行為予以譴責，後續會持續加強愛國與保防教育，歷年來破獲共諜案有87％為官兵檢舉，所以在官兵保防教育有成效，後續會持續加強。國防部副部長徐衍璞補充說，對於違反國安案件、國家忠誠，對於國軍來講絕對是不容許，對於這些涉有犯行官兵，絕對是依法究辦、絕不寬縱；除了加強保防教育之外，法律司對於法紀維護、法令宣導、案例宣導都會持續進行。國防部則發布新聞稿說明表示，112年10月及113年3月間，陸續接獲官兵主動檢舉及國安通報，查悉李姓民女透過放貸，接觸現、退役人員發展組織，利誘刺蒐國軍內部資訊。經政戰局通報國安局，統合刑事警察局及憲兵指揮部等國安團隊緊密合作，並報請宜蘭地檢署指揮偵辦，共同偵破不法犯罪組織。國防部說明指出，宜蘭地檢署已於113年10月23日檢具相關事證，以涉犯刑法等罪責偵結起訴；另案涉國安法部分，移請高檢署偵辦。全案現已進入司法程序，基於偵查不公開原則，對詳細案情國防部不予評論。國防部強調，中共對我情蒐無孔不入，國軍持恆落實保防、保密教育，強化安全警覺，對受金錢利誘悖離國家的行為，嚴厲譴責，並依法究辦，近年偵辦共諜案，多為官兵主動檢舉；未來將持續嚴密稽核資訊保密，機先發掘可疑徵候，秉國安團隊互助合作模式，發揮保、偵能量，確維國軍整體安全。