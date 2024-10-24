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▲快艇新主場Intuit Dome。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯快船在全新主場Intuit Dome首戰踢到鐵板，鏖戰到延長賽仍以113：116不敵太陽。本場比賽雙方到延長賽才分勝負，終場前4.8秒，哈登切入製造犯規，獲得2罰的機會，可惜只命中1球，無緣扳平戰局，而隨後太陽Jusuf Nurkic兩罰全中，擴大至3分領先。本季快艇失去Paul George，而Kawhi Leonard依舊是傷兵名單的常客，今又因為右膝發炎缺席，本場只能靠James Harden獨挑大樑。快艇全新場館Intuit Dome最多可容下18000名觀眾，本季快艇總算有自己的「家」，結束了在Crypto.com Arena與湖人和國王共用場地的25年歷史。