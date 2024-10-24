NBA洛杉磯快船在全新主場Intuit Dome首戰踢到鐵板，鏖戰到延長賽仍以113：116不敵太陽。當家球星James Harden貢獻29分，但全場28投僅10中，並在關鍵時刻錯失一個重要罰球，同時發生8次失誤，無緣率領球隊取勝。
本場比賽雙方到延長賽才分勝負，終場前4.8秒，哈登切入製造犯規，獲得2罰的機會，可惜只命中1球，無緣扳平戰局，而隨後太陽Jusuf Nurkic兩罰全中，擴大至3分領先。
快艇雖擁有最後一擊，但Harden未能處理好Amir Coffey的邊線發球，發生失誤，快船也與新主場首勝擦肩而過。
本季快艇失去Paul George，而Kawhi Leonard依舊是傷兵名單的常客，今又因為右膝發炎缺席，本場只能靠James Harden獨挑大樑。
快艇全新場館Intuit Dome最多可容下18000名觀眾，本季快艇總算有自己的「家」，結束了在Crypto.com Arena與湖人和國王共用場地的25年歷史。
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本季快艇失去Paul George，而Kawhi Leonard依舊是傷兵名單的常客，今又因為右膝發炎缺席，本場只能靠James Harden獨挑大樑。
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